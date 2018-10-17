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Путин предостерегает Киев от повторения политики Саакашвили, в результате которой Грузия утратила значительные территории

18.10.2018 19:02 — Разное | Интерфакс  
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Президент РФ Владимир Путин считает, что нынешние украинские власти идут по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, из-за политики которого Грузия потеряла значительные территории.

"То, что сейчас действующие украинские власти делают, они не просто загоняют ситуацию в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику, так же как в свое время ее попытался (...) осуществить Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос участника международного дискуссионного клуба "Валдай" о перспективах развития ситуации на Украине.

Как отметил президент РФ, "в результате этих преступных действий Грузия утратила значительные территории". "Именно в результате действий Саакашвили, это результат его работы", - добавил В.Путин.

"И было бы очень печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам. Надеюсь, что этого не произойдет", - подчеркнул президент РФ.

В то же время он утверждает, что "в экономике и в социальной сфере (Украины) происходит полная деиндустриализация: инвестиций практически нет, просто только разговоры". "Как можно работать с экономикой, которая постоянно сотрясается, подрывается изнутри внутриполитическими кризисами и со стороной, где нагнетается какая-то военная истерия. Какие инвесторы пойдут туда?" - заметил В.Путин, добавив, что "старое все (в экономике Украины) уничтожено".

"Я понимаю, что это вопрос в никуда, но я хочу еще раз задаться риторическим вопросом: зачем нужно было прежнему руководству Еврокомиссии настаивать на таком жестком варианте втягивания Украины в ассоциацию с Евросоюзом. Что это дало Украине?" - сказал президент РФ.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин считает, что нынешние украинские власти идут по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, из-за политики которого Грузия...
 
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