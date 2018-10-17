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Прокуратура Крыма начала проверку образовательных учреждений в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже

18.10.2018 18:48 — Разное | Интерфакс  
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Прокуратура республики Крым начала проверку обеспечения безопасности учащихся в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Республики Крым начата проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности учащихся в образовательных организациях. Проверка организована в связи с трагическими событиями, произошедшими 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже, и будет проведена во всех образовательных организациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проверено обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, экстренного оповещения.

17 октября учащийся политехнического колледжа Керчи Вячеслав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в учебном заведении, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стали 20 человек и сам стрелок. Ранения получили свыше 40 человек. Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже оно было переквалифицировали на статью "убийство".

В Крыму объявлен трехдневный траур.

 
 
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Прокуратура республики Крым начала проверку обеспечения безопасности учащихся в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба ведомства.
 
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