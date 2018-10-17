США продолжат вводить дополнительные санкции в отношении России "каждый месяц-два" из-за ситуации на Украине, заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Мы пытаемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы принудить их к обсуждению решения (по Украине - ИФ). Это включает в себя сохранение санкций США и периодическое наращивание этих санкций в перспективе. И это путь, по которому мы шли при администрации Трампа, и мы продолжим идти по нему. И вы увидите дополнительные санкции каждый месяц-два или около того, как вы видели и до сих пор", - сказал К.Волкер, выступая в Атлантическом совете.

По словам американского спецпредставителя, санкции США оказывают отчетливое влияние на Россию.

"Я считаю, что санкции оказывают влияние, и мы видим свидетельства этого в России", - сказал он.

По его мнению, Россия "все еще питает иллюзии" по поводу позиции администрации президента США Дональда Трампа, которая "приняла гораздо более жесткую политику в отношении России и стала больше поддерживать Украину, чем предыдущая администрация".

Также К.Волкер рассказал, что у него пока не запланирована встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Вероятно, сейчас самое время, чтобы мы снова собрались и все обсудили", - отметил он.

К.Волкер подчеркнул, что он с В.Сурковым "обменялся несколькими сообщениями в течение лета и осени".

Он отметил тесное сотрудничество по Украине с европейскими партнерами.