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Международные соревнования по спортивному туризму (Чемпионат Европы) – серебро!
18.10.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
В соответствии с календарным планом Международной федерации спортивного туризма с 4 по 7 октября 2018 года в Луцком районе Волынской области (Украина) состоялись Международные соревнования по спортивному туризму «Волынь – 2018» в ранге Чемпионата Европы.
В соревнованиях приняли участие 14 команд из Украины, Литвы, Латвии и Беларуси.
Представители Брестчины Рута Дарья, Галушко Александр (г. Кобрин), Бебчик Денис (г. Дрогичин), Шуляковский Михаил (г. Лунинец) стали серебряными призёрами Чемпионата!
А Рута Дарья и Галушко Александр стали победителями в личном зачёте!
Успешное выступление состоялось благодаря инициативе и энтузиазму тренеров Кульши Александра, Давидюка Михаила, Цуника Александра.
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В соответствии с календарным планом Международной федерации спортивного туризма с 4 по 7 октября 2018 года в Луцком районе Волынской области (Украина) состоялись...
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