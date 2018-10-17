Первые результаты геохимического мониторинга объектов окружающей среды в СЭЗ «Брест»

Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук Беларуси провел мониторинг объектов окружающей среды в СЭЗ «Брест». На основе полученных данных учеными подготовлен отчет о фоновом уровне содержании тяжелых металлов в почвах зоны мониторинга.





Напомним, что Свободная экономическая зона «Брест» выступила инициатором организации независимого мониторинга окружающей среды и 1 июня 2018 года с Полесским аграрно-экологическим институтом НАН Беларуси заключен договор: «Формирование системы мониторинга содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды в ареале СЭЗ «Брест» площадки «Аэропорт» и на прилегающих территориях и оценка уровня их накопления в почвах, растительности и снежном покрове».

В соответствии с договором сотрудниками института проведена исследовательская работа, а именно:

· научно обоснована система мониторинга состояния объектов окружающей среды,

· сформирована сеть отбора проб на 60 площадках зоны «Аэропорт» и на прилегающих территориях,

· осуществлен отбор почвенных образцов,

· проведен лабораторный анализ,

· построена картосхема зоны мониторинга.

Выбор площадок для отбора проб и их пространственное распределение осуществлялись с учетом ключевых направлений розы ветров. При этом максимально удаленные точки отбора проб находятся от промышленной площадки на расстоянии: 4,2 км в западном направлении; 2,3 км – в восточном и юго-восточном направлениях. Общая площадь земель, включенных в систему мониторинга, составляет 21,6 кв. км.

Каждая площадка отбора проб (7х7 метров) размечалась по принципу «конверта» для отбора 5 образцов почвы: по одному из 4 углов и 1 из центра. Отбор проб почвы производился с глубины до 10 см. Объединенная проба с одной площадки весом не менее 1 кг отбиралась после смешивания 5 образцов. При этом проводилась привязка каждой площадки к местности по координатам GPS.

В результате проделанной исследовательской работы выявлен фоновый уровень содержания свинца, кадмия меди, цинка в почвенном покрове на территории мониторинга (валовые формы, миллиграмм на килограмм почвы (мг/кг)).

Данные по фоновому содержанию тяжелых металлов в ареале СЭЗ «Брест» площадки «Аэропорт» и на прилегающих территориях приведены в таблице:

№ площадки Валовое содержание ТМ, мг/кг Pb (свинец) Cd (кадмий) Cu (медь) Zn (цинк) 1 4,03 н.о. 3,25 9,65 2 5,38 н.о. 1,61 11,50 3 4,67 н.о. 1,74 18,11 4 11,45 0,47 9,73 25,69 5 2,60 н.о. 1,63 9,12 6 4,40 н.о. 1,59 11,08 7 4,95 н.о. 1,73 8,22 8 4,83 н.о. 1,94 9,21 9 5,78 н.о. 1,32 6,64 10 5,76 н.о. 2,18 12,50 11 4,33 н.о. 1,68 9,36 12 5,35 н.о. 1,61 7,25 13 5,88 н.о. 2,09 8,86 14 4,40 н.о. 1,96 10,93 15 6,88 0,12 3,20 11,81 16 6,82 н.о. 1,56 9,89 17 4,49 н.о. 2,25 11,91 18 4,99 н.о. 1,86 11,91 19 5,17 н.о. 1,01 8,33 20 3,03 н.о. 0,52 4,32 21 4,66 н.о. 1,79 11,31 22 6,69 0,15 2,96 20,62 23 5,80 н.о. 3,06 19,29 24 5,64 н.о. 1,77 12,38 25 6,62 н.о. 1,70 12,79 26 5,22 н.о. 3,48 17,14 27 5,81 н.о. 3,54 9,83 28 6,92 н.о. 4,37 21,75 29 5,47 н.о. 1,77 13,16 30 6,48 н.о. 2,13 10,84 31 4,97 н.о. 2,17 10,86 32 5,29 н.о. 2,38 11,52 33 5,81 н.о. 3,27 14,31 34 3,36 н.о. 1,97 9,89 35 5,03 н.о. 2,15 11,16 36 2,57 н.о. 1,22 5,59 37 3,45 н.о. 1,20 7,27 38 4,31 н.о. 1,49 10,27 39 6,11 н.о. 1,46 7,08 40 4,28 н.о. 2,52 12,55 41 5,69 н.о. 3,00 8,59 42 5,87 н.о. 2,29 10,72 43 5,60 н.о. 1,81 7,69 44 7,39 0,10 5,46 14,2 45 4,74 н.о. 2,14 12,14 46 5,46 н.о. 2,99 14,62 47 5,26 н.о. 2,63 9,88 48 3,37 н.о. 1,26 9,21 49 5,11 н.о. 4,50 11,58 50 4,09 н.о. 2,48 13,53 51 4,34 н.о. 2,23 10,95 52 6,16 н.о. 3,07 11,24 53 9,88 0,19 5,74 36,16 54 4,93 н.о. 5,56 25,57 55 4,02 н.о. 2,83 11,32 56 5,31 н.о. 3,04 16,18 57 6,48 н.о. 3,03 12,56 58 7,95 0,11 7,15 16,44 59 5,14 н.о. 1,78 6,51 60 2,67 н.о. 2,08 7,27

н.о. – элемент не обнаружен, концентрация находится ниже предела обнаружения

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь предельно допустимая концентрация свинца в валовых формах (общее количество в 1 кг почвы) не должна превышать:

· 32 мг/кг – для жилых, общественно-деловых, рекреационных и сельскохозяйственных зон;

· 40 мг/кг – для производственных зон, зон транспортной, инженерной инфраструктуры, специальных и иных территориальных зон, определенных законодательством.

Таким образом, результаты проведенной научно-исследовательской работы показывают, что фоновые уровни содержания свинца и других тяжелых металлов (Cd, Cu, Zn) на 60 площадках отбора проб в зоне мониторинга не превышают предельно допустимые концентрации.