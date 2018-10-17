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Первые результаты геохимического мониторинга объектов окружающей среды в СЭЗ «Брест»
18.10.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук Беларуси провел мониторинг объектов окружающей среды в
Напомним, что Свободная экономическая зона «Брест» выступила инициатором организации независимого мониторинга окружающей среды и 1 июня 2018 года с Полесским аграрно-экологическим институтом НАН Беларуси заключен договор: «Формирование системы мониторинга содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды в ареале СЭЗ «Брест» площадки «Аэропорт» и на прилегающих территориях и оценка уровня их накопления в почвах, растительности и снежном покрове».
В соответствии с договором сотрудниками института проведена исследовательская работа, а именно:
· научно обоснована система мониторинга состояния объектов окружающей среды,
· сформирована сеть отбора проб на 60 площадках зоны «Аэропорт» и на прилегающих территориях,
· осуществлен отбор почвенных образцов,
· проведен лабораторный анализ,
· построена картосхема зоны мониторинга.
Выбор площадок для отбора проб и их пространственное распределение осуществлялись с учетом ключевых направлений розы ветров. При этом максимально удаленные точки отбора проб находятся от промышленной площадки на расстоянии: 4,2 км в западном направлении; 2,3 км – в восточном и юго-восточном направлениях. Общая площадь земель, включенных в систему мониторинга, составляет 21,6 кв. км.
Каждая площадка отбора проб (7х7 метров) размечалась по принципу «конверта» для отбора 5 образцов почвы: по одному из 4 углов и 1 из центра. Отбор проб почвы производился с глубины до 10 см. Объединенная проба с одной площадки весом не менее 1 кг отбиралась после смешивания 5 образцов. При этом проводилась привязка каждой площадки к местности по координатам GPS.
В результате проделанной исследовательской работы выявлен фоновый уровень содержания свинца, кадмия меди, цинка в почвенном покрове на территории мониторинга (валовые формы, миллиграмм на килограмм почвы (мг/кг)).
Данные по фоновому содержанию тяжелых металлов в ареале СЭЗ «Брест» площадки «Аэропорт» и на прилегающих территориях приведены в таблице:
н.о. – элемент не обнаружен, концентрация находится ниже предела обнаружения
В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь предельно допустимая концентрация свинца в валовых формах (общее количество в 1 кг почвы) не должна превышать:
· 32 мг/кг – для жилых, общественно-деловых, рекреационных и сельскохозяйственных зон;
· 40 мг/кг – для производственных зон, зон транспортной, инженерной инфраструктуры, специальных и иных территориальных зон, определенных законодательством.
Таким образом, результаты проведенной научно-исследовательской работы показывают, что фоновые уровни содержания свинца и других тяжелых металлов (Cd, Cu, Zn) на 60 площадках отбора проб в зоне мониторинга не превышают предельно допустимые концентрации.
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Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук Беларуси провел мониторинг объектов окружающей среды в СЭЗ «Брест». На основе полученных...
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