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Первые результаты геохимического мониторинга объектов окружающей среды в СЭЗ «Брест»

18.10.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук Беларуси провел мониторинг объектов окружающей среды в СЭЗ «Брест». На основе полученных данных учеными подготовлен отчет о фоновом уровне содержании тяжелых металлов в почвах зоны мониторинга.

Первые результаты геохимического мониторинга объектов окружающей среды в СЭЗ «Брест»

Напомним, что Свободная экономическая зона «Брест» выступила инициатором организации независимого мониторинга окружающей среды и 1 июня 2018 года с Полесским аграрно-экологическим институтом НАН Беларуси заключен договор: «Формирование системы мониторинга содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды в ареале СЭЗ «Брест» площадки «Аэропорт» и на прилегающих территориях и оценка уровня их накопления в почвах, растительности и снежном покрове».

В соответствии с договором сотрудниками института проведена исследовательская работа, а именно:

· научно обоснована система мониторинга состояния объектов окружающей среды,

· сформирована сеть отбора проб на 60 площадках зоны «Аэропорт» и на прилегающих территориях,

· осуществлен отбор почвенных образцов,

· проведен лабораторный анализ,

· построена картосхема зоны мониторинга.

Выбор площадок для отбора проб и их пространственное распределение осуществлялись с учетом ключевых направлений розы ветров. При этом максимально удаленные точки отбора проб находятся от промышленной площадки на расстоянии: 4,2 км в западном направлении; 2,3 км – в восточном и юго-восточном направлениях. Общая площадь земель, включенных в систему мониторинга, составляет 21,6 кв. км.

Каждая площадка отбора проб (7х7 метров) размечалась по принципу «конверта» для отбора 5 образцов почвы: по одному из 4 углов и 1 из центра. Отбор проб почвы производился с глубины до 10 см. Объединенная проба с одной площадки весом не менее 1 кг отбиралась после смешивания 5 образцов. При этом проводилась привязка каждой площадки к местности по координатам GPS.

В результате проделанной исследовательской работы выявлен фоновый уровень содержания свинца, кадмия меди, цинка в почвенном покрове на территории мониторинга (валовые формы, миллиграмм на килограмм почвы (мг/кг)).

Данные по фоновому содержанию тяжелых металлов в ареале СЭЗ «Брест» площадки «Аэропорт» и на прилегающих территориях приведены в таблице:

№ площадки

Валовое содержание ТМ, мг/кг

Pb (свинец)

Cd

(кадмий)

Cu

(медь)

Zn

(цинк)

1

4,03

н.о.

3,25

9,65

2

5,38

н.о.

1,61

11,50

3

4,67

н.о.

1,74

18,11

4

11,45

0,47

9,73

25,69

5

2,60

н.о.

1,63

9,12

6

4,40

н.о.

1,59

11,08

7

4,95

н.о.

1,73

8,22

8

4,83

н.о.

1,94

9,21

9

5,78

н.о.

1,32

6,64

10

5,76

н.о.

2,18

12,50

11

4,33

н.о.

1,68

9,36

12

5,35

н.о.

1,61

7,25

13

5,88

н.о.

2,09

8,86

14

4,40

н.о.

1,96

10,93

15

6,88

0,12

3,20

11,81

16

6,82

н.о.

1,56

9,89

17

4,49

н.о.

2,25

11,91

18

4,99

н.о.

1,86

11,91

19

5,17

н.о.

1,01

8,33

20

3,03

н.о.

0,52

4,32

21

4,66

н.о.

1,79

11,31

22

6,69

0,15

2,96

20,62

23

5,80

н.о.

3,06

19,29

24

5,64

н.о.

1,77

12,38

25

6,62

н.о.

1,70

12,79

26

5,22

н.о.

3,48

17,14

27

5,81

н.о.

3,54

9,83

28

6,92

н.о.

4,37

21,75

29

5,47

н.о.

1,77

13,16

30

6,48

н.о.

2,13

10,84

31

4,97

н.о.

2,17

10,86

32

5,29

н.о.

2,38

11,52

33

5,81

н.о.

3,27

14,31

34

3,36

н.о.

1,97

9,89

35

5,03

н.о.

2,15

11,16

36

2,57

н.о.

1,22

5,59

37

3,45

н.о.

1,20

7,27

38

4,31

н.о.

1,49

10,27

39

6,11

н.о.

1,46

7,08

40

4,28

н.о.

2,52

12,55

41

5,69

н.о.

3,00

8,59

42

5,87

н.о.

2,29

10,72

43

5,60

н.о.

1,81

7,69

44

7,39

0,10

5,46

14,2

45

4,74

н.о.

2,14

12,14

46

5,46

н.о.

2,99

14,62

47

5,26

н.о.

2,63

9,88

48

3,37

н.о.

1,26

9,21

49

5,11

н.о.

4,50

11,58

50

4,09

н.о.

2,48

13,53

51

4,34

н.о.

2,23

10,95

52

6,16

н.о.

3,07

11,24

53

9,88

0,19

5,74

36,16

54

4,93

н.о.

5,56

25,57

55

4,02

н.о.

2,83

11,32

56

5,31

н.о.

3,04

16,18

57

6,48

н.о.

3,03

12,56

58

7,95

0,11

7,15

16,44

59

5,14

н.о.

1,78

6,51

60

2,67

н.о.

2,08

7,27

 н.о. – элемент не обнаружен, концентрация находится ниже предела обнаружения

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь предельно допустимая концентрация свинца в валовых формах (общее количество в 1 кг почвы) не должна превышать:

· 32 мг/кг – для жилых, общественно-деловых, рекреационных и сельскохозяйственных зон;

· 40 мг/кг – для производственных зон, зон транспортной, инженерной инфраструктуры, специальных и иных территориальных зон, определенных законодательством.

Таким образом, результаты проведенной научно-исследовательской работы показывают, что фоновые уровни содержания свинца и других тяжелых металлов (Cd, Cu, Zn) на 60 площадках отбора проб в зоне мониторинга не превышают предельно допустимые концентрации.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 91
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