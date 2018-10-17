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Жителей улиц ГОБК и Зубачева переключат с котельной на Брестскую ТЭЦ

18.10.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вниманию жителей улиц Героев обороны Брестской крепости и Зубачева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59839.php

Жителей улиц ГОБК и Зубачева переключат с котельной на Брестскую ТЭЦ

В связи с производством работ по окончательному переключению потребителей от котельной по ул. Героев обороны Брестской крепости, 76/1 в г.Бресте на Брестскую ТЭЦ будет произведено отключение отопления жилых домов по:

ул. ГОБК №29, ул. ГОБК №31, ул. ГОБК №64, ул. ГОБК №66 с 9.00 19.10.2018 до 24.00 20.10.2018;

отключение отопления и горячего водоснабжения детского садика ул. ГОБК №54 и жилых домов по ул. ГОБК №52, ул. ГОБК 48/2, ул. ГОБК №48/1, ул. ГОБК №46/1, ул. ГОБК №42, ул. ГОБК №44, ул. ГОБК №46, ул. ГОБК №58, по ул. Зубачева №3, ул. Зубачева №5, ул. Зубачева №7 с 16.00 19.10.2018 до 24.00 20.10.2018.

 
Теги: Брест
 
 
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Вниманию жителей улиц Героев обороны Брестской крепости и Зубачева. В связи с производством работ по окончательному переключению потребителей от котельной по...
 
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