|
Жителей улиц ГОБК и Зубачева переключат с котельной на Брестскую ТЭЦ
18.10.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Вниманию жителей улиц Героев обороны Брестской крепости и Зубачева.
В связи с производством работ по окончательному переключению потребителей от котельной по ул. Героев обороны Брестской крепости, 76/1 в г.Бресте на Брестскую ТЭЦ будет произведено отключение отопления жилых домов по:
ул. ГОБК №29, ул. ГОБК №31, ул. ГОБК №64, ул. ГОБК №66 с 9.00 19.10.2018 до 24.00 20.10.2018;
отключение отопления и горячего водоснабжения детского садика ул. ГОБК №54 и жилых домов по ул. ГОБК №52, ул. ГОБК 48/2, ул. ГОБК №48/1, ул. ГОБК №46/1, ул. ГОБК №42, ул. ГОБК №44, ул. ГОБК №46, ул. ГОБК №58, по ул. Зубачева №3, ул. Зубачева №5, ул. Зубачева №7 с 16.00 19.10.2018 до 24.00 20.10.2018.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вниманию жителей улиц Героев обороны Брестской крепости и Зубачева. В связи с производством работ по окончательному переключению потребителей от котельной по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)