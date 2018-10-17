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В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39. Об этом сообщает
Самолет упал в воду. Судьба экипажа неизвестна. На борту самолета не было боекомплекта.
Минобороны предполагает, что причиной крушения стала техническая неисправность.
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Самолет упал в воду. Судьба экипажа неизвестна. На борту самолета не было боекомплекта.
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