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В Минске уборщица нашла $5 тысяч в мусорке и отдала их милиции
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Уборщица гаражного кооператива «Малиновка» в Минске с утра нашла в мусорном контейнере 5400 долларов. Она позвонила в милицию, чтобы та нашла хозяина такой крупной суммы,
Сначала женщина поспрашивала владельцев гаражей, не теряли ли они деньги, но безуспешно. Тогда она обратилась в милицию, на место выехали сотрудники, которым она всё объяснила и передала деньги, чтобы правоохранители нашли хозяина. Женщина сказала, что мыслей присвоить деньги «у нее даже не возникало».
Отметим, что если бы женщина забрала эти деньги себе, а потом объявился их хозяин, на уборщицу, возможно, завели бы уголовное дело. Похожий случай в январе этого года
Официальный представитель Первомайского РУВД тогда пояснил: «Если человек что-то находит в административном здании, он обязан принять меры по их возврату. Иначе он будет привлечен к ответственности. Если такой случай происходит на улице, то обратиться с заявлением о находке будет проблематично − нужно искать ближайшее отделение милиции, обращаться в администрацию района. В административных зданиях всегда нужно заявлять о находке».
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Уборщица гаражного кооператива «Малиновка» в Минске с утра нашла в мусорном контейнере 5400 долларов. Она позвонила в милицию, чтобы та нашла хозяина такой крупной...
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