В Минске уборщица нашла $5 тысяч в мусорке и отдала их милиции

Уборщица гаражного кооператива «Малиновка» в Минске с утра нашла в мусорном контейнере 5400 долларов. Она позвонила в милицию, чтобы та нашла хозяина такой крупной суммы, сообщают на сайте ГУВД.

Сначала женщина поспрашивала владельцев гаражей, не теряли ли они деньги, но безуспешно. Тогда она обратилась в милицию, на место выехали сотрудники, которым она всё объяснила и передала деньги, чтобы правоохранители нашли хозяина. Женщина сказала, что мыслей присвоить деньги «у нее даже не возникало».

Отметим, что если бы женщина забрала эти деньги себе, а потом объявился их хозяин, на уборщицу, возможно, завели бы уголовное дело. Похожий случай в январе этого года произошёл в ТЦ Dana Mall. Девушка нашла на полу 20 долларов и 25 рублей. На следующий день к ней приехала милиция и потребовала конверт с 200 долларами. Дело в том, что какой-то мужчина написал заявление о пропаже этой суммы. В итоге на Юлию завели уголовное дело по статье «Кража».

Официальный представитель Первомайского РУВД тогда пояснил: «Если человек что-то находит в административном здании, он обязан принять меры по их возврату. Иначе он будет привлечен к ответственности. Если такой случай происходит на улице, то обратиться с заявлением о находке будет проблематично − нужно искать ближайшее отделение милиции, обращаться в администрацию района. В административных зданиях всегда нужно заявлять о находке».