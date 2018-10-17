Made in China выходит из моды: одежду вновь шьют в Европе

Все уже привыкли к тому, что модную одежду ведущих европейских брендов шьют, как правило, не там, где ее разрабатывают, а в Азии - главным образом в Китае, а также в Бангладеш, Вьетнаме, Мьянме и других странах с многочисленной дешевой рабочей силой. Туда к концу 20-го века переместились основные производственные мощности текстильной и швейной промышленности, на протяжении столетий составлявшей одну из основ экономики Европы. И казалось, что назад дороги уже нет, пише т dw.com Все уже привыкли к тому, что модную одежду ведущих европейских брендов шьют, как правило, не там, где ее разрабатывают, а в Азии - главным образом в Китае, а также в Бангладеш, Вьетнаме, Мьянме и других странах с многочисленной дешевой рабочей силой. Туда к концу 20-го века переместились основные производственные мощности текстильной и швейной промышленности, на протяжении столетий составлявшей одну из основ экономики Европы. И казалось, что назад дороги уже нет,т dw.com





Оказывается, есть. Сейчас, на новом витке экономического и технологического развития, со швейными изделиями Made in China все более успешно конкурирует продукция, выпущенная в Европе или в непосредственной близости от ее границ. Этому тренду, который все более отчетливо наблюдается и в США, посвящено новейшее исследование международной консалтинговой компании McKinsey под заголовком "Производство одежды возвращается домой?".





Рабочая сила в Китае перестала быть дешевой





Авторы исследования, а над ним работали шесть специалистов различного профиля (фэшн-индустрия, поставки, рынок труда) из отделений McKinsey во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Стокгольме и Кливленде, называют несколько причин явно нарастающего тренда.





Во-первых, рабочая сила в Китае перестала быть дешевой. В результате, к примеру, джинсы, сшитые в Турции, обходятся сегодня европейскому импортеру на 3 процента дешевле, чем привезенные из КНР, если суммировать все затраты на производство, транспортировку и растаможивание (которое отпадает в случае с Турцией, которая входит в таможенный союз с ЕС).





"Так что производство некоторых особенно простых в изготовлении предметов одежды уже сейчас имеет смысл возвращать в Европу или, соответственно, в Северную Америку", - отмечает один из соавторов исследования Карл-Хендрик Магнус (Karl-Hendrik Magnus). Так, джинсы из Мексики обходятся американскому импортеру теперь уже на 12 процентов дешевле китайских.





В эпоху Instagram требуется сверхбыстрая реакция на капризы моды





"Однако главная причина, - продолжает Карл-Хендрик Магнус, - состоит в резком сокращении сроков доставки, что позволяет производителям модной одежды намного быстрее реагировать на новые тренды и приспосабливать к ним свои коллекции". В исследовании отмечается, что швейное изделие, изготовленное в Юго-Восточной Азии, добирается до стран Запада по морю в течение месяца. А из Турции продукцию могут доставить в Германию в грузовом автотранспорте за 3-6 дней, из Мексики в США - всего за два дня.





Сегодня возможность быстро реагировать на любые капризы моды - одно из непременных условий сохранения конкурентоспособности, поясняет Ахим Берг (Achim Berg), возглавляющий в McKinsey отдел фэшн-индустрии. "Давно прошли те времена, - говорит он, - когда потребители по полгода ждали модную вещь. Сегодня производителям модной одежды нужны гибкие структуры, чтобы не прозевать возникающие в Instagram тренды и избежать затоваривания складов".





Три четверти из опрошенных McKinsey 188 топ-менеджеров фэшн-индустрии считают, что до 2025 года в отрасли произойдет коренной перелом в пользу ниаршоринга (Nearshoring) - этим термином обозначают аутсорсинг (перенос) бизнес-процессов в страны, расположенные в географической близости от заказчика.





Ниаршоринг: есть ли шансы у Украины и Беларуси?





Опираясь на этот опрос, исследование приходит к выводу, что больше всего от процесса возвращения швейного производства из Азии поближе к европейскому рынку могут выиграть Турция, Марокко и Тунис, а непосредственно в самой Европе - Великобритания, Португалия и Македония. А если говорить об Америке, то Мексика, Гватемала, Гаити, Гондурас, Сальвадор и в значительной мере сами США.

А есть ли, скажем, у Украины или Беларуси шансы воспользоваться этим трендом? В исследовании McKinsey как потенциальный регион для ниаршоринга упоминается и в целом Восточная Европа.





Однако авторы указывают, что производственные мощности в этом регионе слишком фрагментированные, раздробленные (особенно по сравнению с гигантскими фабриками в Китае), к тому же качество продукции и производительность труда здесь подвержены более серьезным колебаниям.





Есть еще одно обстоятельство, существенно ускоряющее процесс возвращения выпуска одежды из Азии: это набирающая обороты автоматизация швейного производства.





К изучению этого аспекта авторы исследования привлекли экспертов ведущего технического вуза Германии - Рейнско-Вестфальской высшей технической школы (RWTH) в Ахене, при которой имеется Институт техники для текстильной промышленности, а также ахенского "Центра цифровых возможностей" (Digital Capability Center Aachen, DCC).





"Индустрия 4.0" и экология могут сыграть решающую роль





Этот центр, открытый весной 2017 года, является совместным детищем консалтинговой компании McKinsey, технического университета RWTH и производителя программного обеспечения PTC. Задача DDC - пропагандировать и наглядно демонстрировать представителям бизнеса возможности автоматизации, компьютеризации и роботизации производственных процессов, короче - "Индустрии 4.0".





В деле автоматизации швейная промышленность пока отстает от целого ряда других отраслей, например, автомобилестроения. Но вскоре и она будет охвачена "четвертой промышленной революцией", ведь уже разработаны, к примеру, роботы и лазерные технологии для выпуска джинсов, отмечают ахенские эксперты.





Они считают, что в ближайшие десять лет благодаря автоматизации можно будет сэкономить порядка 40 процентов рабочего времени при выпуске сложных и до 70 процентов при изготовлении простых видов одежды, что существенно снизит издержки производства. А это станет дополнительным сильным стимулом для его возвращения "домой".





Компания Adidas, кстати, по этому пути уже пошла - правда, при выпуске не одежды, а обуви: она частично вернула в Германию серийное производство кроссовок, запустив летом 2017 года в баварском городе Ансбахе завод Speedfactory, на котором практически все операции осуществляют промышленные роботы.









К тому же автоматизация производства, указывает соавтор исследования McKinsey Саския Хедрих (Saskia Hedrich), "сокращает расход воды, энергии и химикатов", а "ниаршоринг укорачивает пути транспортировки". Все это способствует тому, что окружающая среда меньше загрязняется, а это может служить дополнительным маркетинговым аргументом. Ведь абсолютное большинство опрошенных топ-менеджеров фэшн-индустрии не сомневается: в ближайшие годы для покупателей (во всяком случае, в Европе и Америке) одним из ключевых критериев при выборе одежды станет экологичность ее производства.







