Столетняя старушка объяснила долголетие каплей секретного ингредиента в чае

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пишет lenta.ru Ньюшем отпраздновала 101-й день рождения 14 октября. Женщина с рождения живет в городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир. Как правило, она ходит на занятия по танцам четыре раза в неделю и обожает путешествовать,lenta.ru





Во время Второй мировой войны Ньюшем изготавливала детали для самолетов. Она призналась, что очень любила работать, но ей пришлось временно уйти с завода из-за рождения дочери. «Я ощущаю себя все такой же юной девушкой. Но все изменилось в Шеффилде: здания стали выше, а машин — больше. И люди стали не такими добрыми, раньше у них было больше времени друг на друга», — рассказала она.





Говоря о своем секрете долголетия, старушка подчеркнула, что немного бренди стоит добавлять только в первую чашку чая в день.





Дочь Ньюшем Лоррейн Кук (Lorraine Cooke) рассказала, что мать заботилась не только о семье, но и обо всех соседях: «Она постоянно ходила за покупками и убиралась у всех, кому была нужна помощь». Долгожительница живет в одиночестве и отказывается переезжать в Америку к дочери, так как привыкла к своей квартире.





Ньюхем прожила со своим мужем 45 лет, он умер в 1984 году.





Сейчас старушка временно не может выходить из дома из-за перелома ключицы и двух ребер после падения. По словам Кук, матери сильно не хватает занятий по танцам и общения — раньше Ньюшем садилась на автобус и каталась по городу, чтобы просто побыть среди людей. Чтобы бабушке не было так одиноко, к ней каждый день приходят друзья.



