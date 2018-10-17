﻿ Столетняя старушка объяснила долголетие каплей секретного ингредиента в чае. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Столетняя старушка объяснила долголетие каплей секретного ингредиента в чае

18.10.2018 19:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Британская долгожительница Бетти Ньюшем (Betty Newsham) объяснила свое долголетие тем, что каждый день добавляла в чай немного бренди. Об этом сообщает издание Metro.

Фото: thestar.co.uk

Ньюшем отпраздновала 101-й день рождения 14 октября. Женщина с рождения живет в городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир. Как правило, она ходит на занятия по танцам четыре раза в неделю и обожает путешествовать, пишет lenta.ru

Во время Второй мировой войны Ньюшем изготавливала детали для самолетов. Она призналась, что очень любила работать, но ей пришлось временно уйти с завода из-за рождения дочери. «Я ощущаю себя все такой же юной девушкой. Но все изменилось в Шеффилде: здания стали выше, а машин — больше. И люди стали не такими добрыми, раньше у них было больше времени друг на друга», — рассказала она.

Говоря о своем секрете долголетия, старушка подчеркнула, что немного бренди стоит добавлять только в первую чашку чая в день.

Дочь Ньюшем Лоррейн Кук (Lorraine Cooke) рассказала, что мать заботилась не только о семье, но и обо всех соседях: «Она постоянно ходила за покупками и убиралась у всех, кому была нужна помощь». Долгожительница живет в одиночестве и отказывается переезжать в Америку к дочери, так как привыкла к своей квартире.

Ньюхем прожила со своим мужем 45 лет, он умер в 1984 году.

Сейчас старушка временно не может выходить из дома из-за перелома ключицы и двух ребер после падения. По словам Кук, матери сильно не хватает занятий по танцам и общения — раньше Ньюшем садилась на автобус и каталась по городу, чтобы просто побыть среди людей. Чтобы бабушке не было так одиноко, к ней каждый день приходят друзья.


 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская долгожительница Бетти Ньюшем (Betty Newsham) объяснила свое долголетие тем, что каждый день добавляла в чай немного бренди. Об этом сообщает издание Metro.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские миллиардеры стали богатеть быстрее всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика