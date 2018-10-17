Будущее — за товариществами собственников и частными мастерами. Только когда оно наступит?

Совет старейшин Минска — организация, которая одной из первых реагирует на малейшие изменения в жизни города. Каждый из 25 членов Совета когда-то занимал руководящий пост в различных районах Минска и не понаслышке знает о самых актуальных проблемах города.





По мнению председателя Совета старейшин белорусской столицы Владимира Максимовича Белохвостова, главное в решении любых проблем — это слушать других и предлагать самому. В интервью Минск-новости он рассказал, что коммунальные службы Минска могли бы часть своих работ отдать в частные руки. Таким образом будет решен вопрос с нехваткой кадров и с качеством выполняемых работ. Умелые мастера за дополнительную плату с удовольствием выполнят весь спектр необходимых работ.





Отличным примером тому стали две главные стройки в начале 2000-х годов: Дворец Республики и здание железнодорожного вокзала — визитная карточка столицы. До тех пор, пока строительные работы курировали республиканские органы управления, возведение объектов шло крайне медленно. Как только вся ответственность была передана городским властям, здания были выведены из статуса долгостроев.









пишет realt.by Кроме того, Владимир Максимович считает, что лучшими блюстителями порядка в уже построенных жилых домах стали товарищества собственников, которые в последнее время активно внедряются в жилищный фонд столицы. Лишь товарищества собственников и личная ответственность каждого жильца приведут к тому, что ресурсы ЖКХ будут использованы разумно,realt.by











