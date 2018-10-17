Что такое «Колумбайн»: какую трагедию хотел скопировать студент-убийца из Керчи

20 апреля 1999 г. в школе «Колумбайн» в штате Колорадо (США) двое школьников расстреляли 13 человек и ранили 36. После этого подростки застрелились. Слово «Колумбайн» фактически стало синонимом массового убийства. А история двух учеников, которые взяли оружие и пришли в школу, продолжает «вдохновлять» убийц по всему миру.





Судя по всему, на нее ориентировался и Владислав Росляков, студент из Керчи, устроивший бойню в своем колледже.





Подготовка

Действия крымского студента не были спонтанными. Совсем недавно, в сентябре, он получил разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Затем начал готовить взрывчатку. Он заранее обдумал план убийства, это не был психический срыв.





Так же поступали и американские школьники Эрик Харрис и Дилан Клиболд из «Колумбайна». Они заблаговременно купили оружие, из отдельных ружей сделали обрезы. Тренировались стрелять, записывали видео, где рассказывали об оружии и о том, как прячут его от родителей.





Кроме того, американские убийцы подготовили несколько коктейлей Молотова. Такие же коктейли нашли в сумке Рослякова после его самоубийства, он просто не успел ими воспользоваться.





Время

Эрик Харрис и Дилан Клиболд начали действовать после 11 часов дня. Сначала они подготовили взрывчатку, а потом вошли в здание школы. Таймеры в бомбах были установлены на 11:17. Примерно в 11:18 очевидцы услышали их крики: «Давай! Начинаем!»





Влад Росляков начал действовать в 11:40.





Одежда

На фотографиях видно, как одет Росляков. Причем, он пришел в колледж в одной одежде, а потом переоделся в другую. Те же черные брюки, белая футболка, черные перчатки — так выглядел и один из стрелков в «Колумбайне» Эрик Харрис.













Бомбы

Американские школьники принесли с собой бомбы, которые планировали взорвать в столовой и машинах возле школы. Но бомбы не сработали.





Росляков тоже подготовил два взрывных устройства. И тоже оставил одно из них в столовой. Вот только его устройство сработало. Именно взрыв стал причиной того, что первоначально следователи подозревали теракт.





Вторая бомба Рослякова не сработала.





Суицид в библиотеке

Харрис и Клиболд шли по школе, расстреливая людей, а после того как прибыла полиция, направились в библиотеку. Там они застрелились.





То же самое сделал и Влад Росляков. Он выстрелил себе в голову в библиотеке колледжа — так же, как и Эрик Харрис.













***

Правда, Харрис и Клиболд пожалели некоторых учеников. Перед началом стрельбы одному из них они открыто посоветовали уйти домой.





Влад Росляков, по предварительной информации, не жалел никого. Кстати, и число его жертв оказалось больше. 21 человек погиб, ранения получили 74 человека.



