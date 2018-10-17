Как вывести белорусскую хоккейную Экстралигу на уровень КХЛ?

Для оживления экстралиги требуется сделать несколько решительных шагов.

Первое: фиксированный тайм-слот для регулярных показов телевидения в одно и то же время. Суббота или воскресенье в 13.00 не заняты КХЛ, английской премьер–лигой и другими более рейтинговыми чемпионатами. В остальные даты тоже неплохо бы верстать расписание с учетом объявленных календарей КХЛ, еврокубков, значимых теннисных турниров. Да, команды могут быть недовольны поздним объявлением календаря, но чемпионат получит дополнительного зрителя как у экранов, так и на аренах. Кроме того, не экстралига должна подстраиваться под требования ТВ, иногда пытаясь переносить время и даты игр в короткие сроки по ходу турнира, а изначально профессионально садиться за стол переговоров с Белтелерадиокомпанией и вырабатывать эффективный компромисс на вышеупомянутую тему.





Второе: в чемпионате наконец-то должен появиться жесткий регламент по маркетингу и коммуникациям. Сейчас он носит формальный характер, чтобы клубы делали хотя бы обязательный минимум. Однако он должен приближаться к требованиям КХЛ, в этом нет ничего невозможного. А за его соблюдением должны следить компетентные люди. Каждый участник экстралиги должен делать клуб достоянием города, а не узкой группы любителей хоккея. Идеально, если клуб будет ежемесячно отчитываться перед федерацией о проделанной работе по продвижению команды в городе. Это все прописные вещи и странно, что руководители в нашем хоккее меняются, а воз и ныне там. О чем говорить, если на сайте федерации нет возможности сразу найти календарь игр?





Люди, которым суждено изменить экстралигу, должны быть на порядок смелее и на два порядка мотивированнее. Для привлечения внимания турнир нуждается в неординарных событиях. Я уже как-то писал о том, что в Беларуси не задействован информационный ресурс «Зимней классики». Если флагману в КХЛ пока не до нее, то Экстралига вполне могла бы этим воспользоваться. Возможных мест проведения немало — от стадиона «Динамо» до бывшего аэропорта по улице Чкалова в Минске . Опыт Риги показывает: временные трибуны и лед можно возвести хоть на Лепельских озерах. Необходимо возрождать адресную работу с пулом СМИ: подборки лучших моментов, пресс-туры на топовые матчи в другие города Беларуси.









Работы — непочатый край, как будто турнир придуман вчера. Пришло время признаться: продвижение экстралиги провалено, работу надо начинать с нуля. Очевидно, что лиге нужна рабочая группа или отдельный оргкомитет, который будет наделен правом существенно продвинуть чемпионат в массы. Уверен, в федерации должны найтись люди, готовые и способные наполнить чемпионат смыслом прямо сейчас, – написал Караичев.



