Видеофакт: не пытайтесь повторить! Парень прыгнул с мощнейшего водопада Великобритании, сделав двойное сальто

пишет tut.by, предупреждает: это очень опасно. Харпер сам не ожидал, что поток воды захлестнет его, не позволяя выбраться на воздух. Как утверждает Мэтти в подписи к видео, это первое двойное сальто с такой высоты, которое он когда-либо делал. Но парень,tut.by, предупреждает: это очень опасно. Харпер сам не ожидал, что поток воды захлестнет его, не позволяя выбраться на воздух.





— Честно говоря, мне повезло, что я еще жив! Я категорически не советую никому прыгать с этого водопада!



Будьте осторожны! Мам, прости, — написал он. Будьте осторожны! Мам, прости, — написал он.





Британец занимается экстремальными видами спорта с 14 лет. Прыжок, совершённый Харпером, назывался цукахара (сложный опорный прыжок с поворотом на 360 градусов), который превратился в двойное сальто. Мэтти говорит, что не считает себя профессионалом, но много тренируется, чтобы стать им.



