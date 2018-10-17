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Видеофакт: не пытайтесь повторить! Парень прыгнул с мощнейшего водопада Великобритании, сделав двойное сальто

18.10.2018 18:08 — Разное | Партизан  
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Англичанин Мэтти Харпер спрыгнул с водопада High Force. Это один из самых мощных водопадов в стране, его высота — чуть более 21 метра, пишет medialeaks.ru со ссылкой на Ladbible.

Как утверждает Мэтти в подписи к видео, это первое двойное сальто с такой высоты, которое он когда-либо делал. Но парень, пишет tut.by, предупреждает: это очень опасно. Харпер сам не ожидал, что поток воды захлестнет его, не позволяя выбраться на воздух.

— Честно говоря, мне повезло, что я еще жив! Я категорически не советую никому прыгать с этого водопада!
 

Будьте осторожны! Мам, прости, — написал он.

Британец занимается экстремальными видами спорта с 14 лет. Прыжок, совершённый Харпером, назывался цукахара (сложный опорный прыжок с поворотом на 360 градусов), который превратился в двойное сальто. Мэтти говорит, что не считает себя профессионалом, но много тренируется, чтобы стать им.


 
 
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Англичанин Мэтти Харпер спрыгнул с водопада High Force. Это один из самых мощных водопадов в стране, его высота — чуть более 21 метра, пишет medialeaks.ru со ссылкой на Ladbible.
 
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