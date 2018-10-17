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Семейные ссоры, легендарный ужастик и актер-аниматор. Что смотреть в кино с 18 октября: советует критик
На календаре четверг – время кинопремьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение серии легендарного хоррора – как раз не за горами Хэллоуин, история о подростке, наблюдающем за конфликтами родителей, а также российская комедия об актере-аниматоре.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Дикая жизнь
1960 год. Подросток Джо в очередной раз переезжает в другой город вместе с родителями. Его мать – домохозяйка, а отец не может найти работу и поэтому становится пожарным-добровольцем. Правда женщина не готова принять новую работу супруга и заводит роман со вдовцом. В семье назревает конфликт, а родители становятся все более далеки друг от друга. За всем этим вынужден наблюдать юный Джо.
Антон Коляго:
Хэллоуин
Серийный убийца Майкл Майерс находится в психиатрической лечебнице уже несколько десятилетий. Главная жертва преступника – Лори Строд – всегда готова к его приходу. Из-за страха перед маньяком она даже поссорилась со своей семьей. Женщина соорудила из своего дома настоящую крепость, ведь она получила информацию, что Майерса будут перевозить в новую больницу, а он может сбежать и снова стать ночным кошмаром Строд.
Антон Коляго:
Закат
Канун Первой мировой войны, Будапешт. Сирота Ириш Лейтер хочет устроиться на работу в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее родителям. Однако владелец магазина выгоняет Ириш – девушка стала жертвой интриг, а еще она узнает о том, что у нее есть старший брат. Наследница решает раскрыть все тайны и понять, кто она на самом деле.
Антон Коляго:
Вечная жизнь Александра Христофорова
Некогда известный актер Александр Христофоров вынужден работать в парке аттракционов курортного городка и играть роль римского легионера. Сам актер – весьма сложный человек – может устроить драку на работе, с ним не общается сын и бывшая жена. Но однажды Христофоров влюбляется, решает измениться и начать жить в гармонии.
Антон Коляго:
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Семейные ссоры, легендарный ужастик и актер-аниматор. Что смотреть в кино с 18 октября: советует критик
На календаре четверг – время кинопремьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение серии легендарного хоррора – как раз не за горами Хэллоуин,...
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