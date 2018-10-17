ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семейные ссоры, легендарный ужастик и актер-аниматор. Что смотреть в кино с 18 октября: советует критик

18.10.2018 18:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

На календаре четверг – время кинопремьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение серии легендарного хоррора – как раз не за горами Хэллоуин, история о подростке, наблюдающем за конфликтами родителей, а также российская комедия об актере-аниматоре.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Дикая жизнь

Семейные ссоры, легендарный ужастик и актер-аниматор. Что смотреть в кино с 18 октября: советует критик
Фото: imdb.com

1960 год. Подросток Джо в очередной раз переезжает в другой город вместе с родителями. Его мать – домохозяйка, а отец не может найти работу и поэтому становится пожарным-добровольцем. Правда женщина не готова принять новую работу супруга и заводит роман со вдовцом. В семье назревает конфликт, а родители становятся все более далеки друг от друга. За всем этим вынужден наблюдать юный Джо.

Антон Коляго:
«Дикая жизнь» продолжает череду фильмов о 1960-х (на прошлой неделе вышло сразу две ленты с сюжетом из этой эпохи) и режиссерских дебютов молодых актеров. Это умная, глубоко вдумчивая работа 34-летнего Пола Дано, которого все помнят, как паренька-священника из «Нефти», в общем-то, о том, что возраст вообще ничего не значит. Голливудская «Нелюбовь», где мальчик никуда не убегает, с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган – одной из самых недооцененных актрис своего поколения.

Хэллоуин

Семейные ссоры, легендарный ужастик и актер-аниматор. Что смотреть в кино с 18 октября: советует критик
Фото: Ryan Green. Universal Pictures

Серийный убийца Майкл Майерс находится в психиатрической лечебнице уже несколько десятилетий. Главная жертва преступника  – Лори Строд – всегда готова к его приходу. Из-за страха перед маньяком она даже поссорилась со своей семьей. Женщина соорудила из своего дома настоящую крепость, ведь она получила информацию, что Майерса будут перевозить в новую больницу, а он может сбежать и снова стать ночным кошмаром Строд.

Антон Коляго:
Одиннадцатый фильм легендарной хоррор-франшизы, созданной в 80-е, вроде бы, должен был ее как-то перепридумать, а на деле просто вобрал в себя все ее штампы, надоевшие еще лет 15 назад: безликий псих в маске, саспенс из ниоткуда, жертвы, которые идут проверять каждый шорох, и так далее. Как проходной ужастик на один раз – неплохо, но для именитой серии с огромным числом фанатов – как-то несолидно.

Закат

Семейные ссоры, легендарный ужастик и актер-аниматор. Что смотреть в кино с 18 октября: советует критик
Фото: Laookon Filmgroup

Канун Первой мировой войны, Будапешт. Сирота Ириш Лейтер хочет устроиться на работу в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее родителям. Однако владелец магазина выгоняет Ириш – девушка стала жертвой интриг, а еще она узнает о том, что у нее есть старший брат. Наследница решает раскрыть все тайны и понять, кто она на самом деле.

Антон Коляго:
Новая работа венгра Ласло Немеша, поразившего всех своим дебютом «Сын Саула» (фильм в 2015 году получил гран-при Канн и «Оскар»), – история заката Старой Европы, показанная глазами молодой девушки. Любимый прием режиссера – съемка «с плеча» главного героя – остался, но не стоит ждать от «Заката» пронизительной камерности «Саула». Это размешистый фильм-лабиринт, фильм-сон, фильм-головоломка, и процесс его разгадывания интереснее ответов, которых, кажется, нет даже у самого Немеша.

Вечная жизнь Александра Христофорова

Семейные ссоры, легендарный ужастик и актер-аниматор. Что смотреть в кино с 18 октября: советует критик
Фото: instagram.com/guskov_aleksei

Некогда известный актер Александр Христофоров вынужден работать в парке аттракционов курортного городка и играть роль римского легионера. Сам актер – весьма сложный человек – может устроить драку на работе, с ним не общается сын и бывшая жена. Но однажды Христофоров влюбляется, решает измениться и начать жить в гармонии.

Антон Коляго:
Теглайн фильма заявляет, что он «продлевает лето», и с этим почти невозможно не согласиться. «Вечная жизнь» – солнечная, яркая, ироничная история о любви и человеческих отношениях, с налетом приятной старомодности. Снял картину Евгений Шелякин, автор одной из лучших российских комедий последних лет – «Пятницы» с Данилой Козловским.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На календаре четверг – время кинопремьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение серии легендарного хоррора – как раз не за горами Хэллоуин,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смертельная рыбалка: под Солигорском рыбак попал под действие высокого напряжения.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика