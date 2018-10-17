

Фото: facebook.com / Сергей Бондаренко

— написал он в своем Facebook.Других подробностей мужчина не привел.Группа «Нэнси» была создана в 1992 году в Донецкой области Украины.пел в коллективе с 2007 года. Славу группе принесла песня «Дым сигарет с ментолом». Также слушателям известны композиции «Чистый лист», «Светлана» и «Отель».