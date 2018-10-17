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Умер солист группы "Нэнси"
Фото: facebook.com / Сергей Бондаренко
«Сегодня в 4:04 умер Серёжа», — написал он в своем Facebook.
Других подробностей мужчина не привел.
Группа «Нэнси» была создана в 1992 году в Донецкой области Украины. Сергей Бондаренко пел в коллективе с 2007 года. Славу группе принесла песня «Дым сигарет с ментолом». Также слушателям известны композиции «Чистый лист», «Светлана» и «Отель».
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Солист музыкальной группы "Нэнси" Сергей Бондаренко умер на 32-м году жизни.
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