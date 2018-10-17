Боец MMA предложил казнить Кокорина и Мамаева



Денис Гольцов

— сказалявляются фигурантами нескольких уголовных дел. Они помещены под стражу до 8 декабря.Футболисты 8 октября стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя телеведущейу гостиницы «Пекин». После футболисты избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторгаи руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.