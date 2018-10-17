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Боец MMA предложил казнить Кокорина и Мамаева
Денис Гольцов
«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить. Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше. С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», — сказал Денис Гольцов.
Кокорин и Мамаев являются фигурантами нескольких уголовных дел. Они помещены под стражу до 8 декабря.
Футболисты 8 октября стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». После футболисты избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.
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Денис Гольцов прокомментировал скандал, связанный с футболистами Кокориным и Мамаевым.
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