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Глава Крыма рассказал о сообщниках керченского стрелка
Фото: kremlin.ru
При этом глава Крыма уточнил, что у стрелявшего были сообщники на этапе подготовки нападения.
«Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог», — заявил Сергей Аксёнов.
По словам главы Республики, в настоящее время перед следователями стоит задача установить, кто ему помогал на этапе планирования атаки.
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Сергей Аксёнов заявил, что керченский стрелок не мог действовать один.
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