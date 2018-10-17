Глава Крыма рассказал о сообщниках керченского стрелка

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При этом глава Крыма уточнил, что у стрелявшего были сообщники на этапе подготовки нападения.— заявилПо словам главы Республики, в настоящее время перед следователями стоит задача установить, кто ему помогал на этапе планирования атаки.