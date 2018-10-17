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Россия дополнительно перечислит Беларуси более 400 млн долларов за "перетаможку" нефти

18.10.2018 19:02 — Разное | UDF  
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Антон Силуанов
Россия закладывает в бюджет 2018 года перечисление Беларуси дополнительно 27 млрд российских рублей (410 млн долларов) экспортных пошлин из-за роста цен на нефть.

Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

«Соглашение с Беларусью по так называемой перетаможке. Мы видим, в связи с ростом цен на нефть возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Беларуси по сравнению с тем, что было в бюджете; 27 миллиардов рублей мы вносим в бюджет дополнительные средства на эту цель», — сообщил Силуанов журналистам, говоря о бюджете РФ на 2018 год (цитата по ПРАЙМ).

11 октября Минск получил от Москвы 263 млн долларов от «перетаможки» нефти, которые были недоплачены с июля. Вместе с тем Беларусь потеряла возможность покупать нефтепродукты и сжиженный углеводородный газ не для нужд собственной нефтехимической промышленности.

В 2017 году Москва и Минск договорились о поставке 24 млн тонн нефти в год в рамках индикативного баланса, из которых фактически поставляется 18 млн т, а за 6 млн т Россия компенсирует Беларуси в рамках процедуры «перетаможки», то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема.

По итогам 2017 года эти перечисления оценивались в районе 550 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Россия закладывает в бюджет 2018 года перечисление Беларуси дополнительно 27 млрд российских рублей.
 
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