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В Минске скоро родятся акулы-кошки. Первому, кто их увидит, обещают приз

18.10.2018 19:50 — Разное | Tut.by  
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В минском мобильном музее океанографии скоро родятся три акуленка. Музей начал прямую трансляцию прямо из аквариума-«роддома». Первый свидетель появления на свет маленькой акулы получит подарок от музея.


Изображение: Мобильный музей океанографии

Яйца акулы-кошки прибыли в Минск из Калининградского музея океана. Их разместили в специальном инкубаторе с необходимой температурой воды. Хотя акулята еще не вылупились, сквозь тонкие стенки уже можно видеть, как они двигаются внутри кожистых мешочков. Предположительно первенец появится в течение недели, его назовут Флора.

Смотрите онлайн-трансляцию рождения:

Первый, кто увидит и зафиксирует скриншотом рождение акуленка, получит подарок от Центра океанографии «Открытый океан». Скриншот нужно выслать на электронный адрес info@ocean-minsk.by. Подарком будет сертификат на анимированный новогодний праздник «Морские приключения в 5 океанах» (длительность — два часа, его смогут посетить до десяти детей и взрослые). Праздник пройдет в минском центре океанографии «Открытый океан» по адресу Брилевская 3. Дополнительный подарок — сувенир от белорусских полярников.

После рождения акулята останутся в мобильном музее вместе со знаменитым крабом Петровичем. До 1 ноября мобильный музей океанографии будет стоять в Ботаническом саду (если точно — на Кленовой аллее около оранжереи). На время школьных каникул музей переместится в центр города.


Изображение: Мобильный музей океанографии

Изображение: Мобильный музей океанографии

Взрослая акула-кошка. Фото: Центр океанографии «Открытый океан»

Индийская коралловая кошачья акула обитает в Индийском и западной части Тихого океана. В длину вырастает до 70 см. Ведет в основном сумеречный и ночной образ жизни и начинает активно охотиться во второй половине дня и до восхода солнца. Питается акула мелкими донными беспозвоночными и рыбами. В неволе эти акулы доживают до 20 лет. В отличие от других видов акул, они воспроизводят потомство не живорождением, а откладывают яйца.

 
Теги: Минск
 
 
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