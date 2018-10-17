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Президент Беларуси наградил медалью Франциска Скорины солиста Национальной филармонии Молдовы
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалью Франциска Скорины солиста Национальной филармонии Молдовы Константина Московича, сообщили в пресс-службе президента.
"За значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-молдавских культурных связей медалью Франциска Скорины награжден Константин Москович, солист Национальной филармонии Республики Молдова имени Сергея Лункевича", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 октября.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалью Франциска Скорины солиста Национальной филармонии Молдовы Константина Московича,...
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