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Александра Саснович не вышла в полуфинал Кубка Кремля

18.10.2018 20:07 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла британке Йоханне Конте в четвертьфинале Кубка Кремля — 2:6, 6:2, 6:7.


Фото: Reuters

Первый сет сложился для белоруски не лучшим образом. Соперницы поочередно брали свои передачи, но в шестом гейме британка сделала брейк и повела 4:2. После этого Александра проиграла еще одну свою подачу и уступила в первой партии.

Второй сет начался с затяжного гейма на подаче Конты. У Саснович было восемь брейк-пойнтов, которые ее соперница поочередно отыгрывала. И все же с девятой попытки белоруска сделала брейк. Вскоре Александра Саснович взяла еще один гейм на подаче соперницы и спокойно довела сет до победы — 6:2.

В решающей партии соперницы поочередно брали свои подачи, доведя игру до тай-брейка, где сильнее была британка.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла британке Йоханне Конте в четвертьфинале Кубка Кремля - 2:6, 6:2, 6:7.
 
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