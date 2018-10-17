Стало известно, почему белорусскому банку не разрешили купить украинскую дочку «Сбербанка»

Паритетбанк дважды подавал заявку на покупку украинской «дочки» «Сбербанка России», но дважды получил отказ Нацбанка Украины.





«Они отказали в связи с тем, что считают белорусского покупателя недостаточно репутабельным для того, чтобы одобрить эту сделку. На основании этого они (НБУ) нам отказали, я не могу комментировать это никаким образом. Я думаю, что нам придется нового покупателя искать, потому НБУ нам четко сказал, что покупатель в Беларуси для них является нежелательным», — сказал Хасис.



