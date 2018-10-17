ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачем минчанам золотая вода?

18.10.2018 19:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Разработчики не провели анализ использования ОСВ в сельском хозяйстве, при озеленении и рекультивации территорий, что вполне возможно благодаря наличию в них высокой концентрации азота, фосфора и калия.


Сброс сточной воды предприятием. Фото участников природоохранной экспедиции по Вилии. 2017 год, фото ecoidea.by


Проект реконструкции очистных сооружений столицы, если он будет принят в своем нынешнем виде, ляжет тяжким бременем на плечи ни в чем не повинных потребителей, пишет belmarket.by


Бизнес-план предусматривает привлечение кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 168 млн евро. Общая сумма затрат превышает 206 млн евро. Изучение документов и мой пятидесятилетний опыт работы дают основания говорить о необоснованности таких затрат.

Бизнес-план практически в неизменном виде представляется на экспертизу в Государственный комитет по науке и технологиям уже в третий раз. Складывается впечатление, что авторы «идеи» ждут, что все эксперты вымрут и не помешают протолкнуть ее. После чего из карманов минчан достанут десятки миллионов евро и отрапортуют о большой проделанной работе по реконструкции «с применением современных технологий».

Возникает очень много вопросов. Главные из них: почему за последние три года не были проведены соответствующие предпроектные научно-исследовательские работы для анализа и выбора оптимальных инновационных технологических решений? где применение компьютерного моделирования процессов очистки и выбор оптимальной схемы очистки сточных вод, а также разработка комплекса по обработке и конечному использованию осадков сточных вод (ОСВ)?

Не вдаваясь в технические подробности, скажу, что предлагаемая технология (аноксидного окисления аммония) очистки сточных вод, образующихся после обработки ОСВ, весьма сомнительна с трех точек зрения — экологической, технической и экономической. Совершенно ясно и точно известно, что выбран самый дорогой вариант из всех.

Разработчики не провели анализ использования ОСВ в сельском хозяйстве, при озеленении и рекультивации территорий, что вполне возможно благодаря наличию в них высокой концентрации азота, фосфора и калия. Способ приведения ОСВ в органоминеральные удобрения не требует больших инвестиционных затрат (около 10 млн долларов), а на выходе можно получить товарный продукт стоимостью более 100 долларов за тонну.

Нельзя не обратить внимание на то, что стоимость комплекса по утилизации осадков сточных вод, согласно бизнес-плану, превышает 100 млн евро, притом что отдельные зарубежные компании готовы построить завод по утилизации всего объема ОСВ (а не только его части) исключительно за счет прямых иностранных инвестиций в размере 30 млн евро.

Очевидно, что разработчики не провели анализ и не выбрали наилучшее технологическое решение. При прогнозируемых объемах производства, капитальных вложениях, тарифах и производственных издержках данный инвестиционный проект является экономически неэффективным и реализуем только в случае выделения гигантских сумм из бюджета.


Согласно бизнес-плану, за счет собственных средств будет погашено 16,8 млн евро, а за счет бюджета — 155,9 млн. При этом в документе отсутствуют планы по снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых УП «Минскводоканал», зато указано, что в 2018 году население будет оплачивать их на 100 %.

Реализация бизнес-плана в его нынешнем виде приведет и к серьезным социальным последствиям ввиду безусловного роста тарифов на услуги канализации. Убежден, документ требует серьезной доработки. Необходимо предусмотреть меры по увеличению с 10 % до как минимум 20 % доли собственных средств в погашении кредитов, проанализировать возможности обработки и конечного использования осадков сточных вод.


 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчики не провели анализ использования ОСВ в сельском хозяйстве, при озеленении и рекультивации территорий, что вполне возможно благодаря наличию в них...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителей улиц ГОБК и Зубачева переключат с котельной на Брестскую ТЭЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика