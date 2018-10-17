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Движение по улице Брестской планируется открыть в ноябре

18.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Продолжаются работы на улице Брестской. Фактически строители работают с опережением сроков проекта. Согласно нему отрезок от ул. Революционной до ул. 60 лет Октября планировалось делать в конце 2018-первой половине 2019 года. Однако по завершению 4-й очереди реконструкции улицы Брестской было принято решение досрочно приступить к производству работ на следующем участке – 5-й очереди.

  Чтобы не останавливать процесс и не откладывать на весну работы по очередной линии реконструкции Брестской, строители начали здесь инфраструктурные преобразования. Расчет оправдан – выполнить первостепенную часть работ и еще до зимы открыть для движения улицу. Так задумано избежать запроектированного закрытия участка дороги по улице Брестской в декабре 2018 – июне 2019 г. и сдать в эксплуатацию объект раньше намеченного срока.

  Теперь, когда приоритет по видам работ отдан, прежде всего, обустройству проезжей части, есть основания утверждать, что улица Брестская откроется для движения автотранспорта ориентировочно в ноябре.

  Сегодня на участке от ул. Революционной до ул. 60 лет Октября задействовано свыше десятка единиц техники, около сотни работников подрядных организаций. Строители выполняют подготовку проезда под асфальтирование. Уже завершено порядка 40 % подготовительных работ. До конца октября подготовка створа улицы должна быть завершена. Следом дорожники приступят непосредственно к укладке асфальтобетонного покрытия.

  Одновременно с этим на протяженности отрезка улицы требуется установить системы уличного освещения (без их подключения невозможно открытие движения транспорта) и произвести минимальный объем работ по благоустройству территории. Первоначально обустроят и прилегающие к магистрали пешеходные дорожки.

  Остальное будет выполняться в весенний период 2019 года, при этом по свежеуложенному асфальту расширенной до 16 метров «четырехполоски» будет организовано движение.

  Пинский горисполком









 
 
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  Продолжаются работы на улице Брестской. Фактически строители работают с опережением сроков проекта. Согласно нему отрезок от ул. Революционной до ул. 60 лет...
 
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