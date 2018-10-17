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Кальянная «Мята» откроется в Слуцке на этих выходных
18.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Кальянная «Мята» по улице М. Богдановича-3 в тестовом режиме начнёт работать в Слуцке завтра. Это будет закрытая вечеринка со входом по пригласительным, сообщили сайту SlutskGorod владельцы заведения.
Для всех желающих двери кальянной откроются в субботу, 20 октября, с 16:00.
Заведение сможет одновременно принимать до 60 человек, в собственное меню помимо кальянов войдут чаи, коктейли и десерты, алкогольные напитки и закуски, остальные блюда можно будет заказать в пиццерии «Pizza&Coffee» буквально в соседнем помещении.
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Кальянная «Мята» в тестовом режиме начнёт работать в Слуцке завтра. Это будет закрытая вечеринка со входом по пригласительным, сообщили сайту SlutskGorod владельцы...
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