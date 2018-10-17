Международные эксперты провели безопасность белорусских АЭС

Эксперты международного агентства по атомной энергии высоко оценили готовность Беларуси к чрезвычайным ситуациям на атомной электростанции. Проверка проводилась по просьбе правительства республики, сообщает «МИР 24».

«Эксперты пришли к выводу, что в Беларуси разработаны надежные меры на случай чрезвычайных ситуаций. Мы также определили области, которые требуют дальнейшей работы», – заявил заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии Хуан Карлос Лентихо.

Эксперты также увидели работу белорусских спасателей. На полигоне сотрудники МЧС отработали ситуации, которые могут возникнуть при аварии на АЭС. В частности, устраняли последствия ядерной катастрофы с земли и воздуха.

Сейчас в Беларуси строят атомную электростанцию. Первый энергоблок планируется запустить в следующем году.