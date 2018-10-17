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«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой

18.10.2018 20:55 — Разное | СТВ  
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Краснопольщина имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи.

Криничка считается животворной.

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
С ней связана такая легенда. О том, что в этом месте появлялась Богородица, как местные говорят, ножки мочила. Поэтому эта криница в местной традиции используется для излечения больных, у которых проблема с ногами. Сам видел, как приводили девочку, как ей в этом срубе ножки пробовали мочить.

Вода тут кристально чистая.

Вода детства.

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой

По давней традиции, рядом с Горской криницей празднуют Десятуху. Автохтонный праздник Краснопольщины выпадает на десятую пятницу после Пасхи. Священник освящает воду в источнике, люди молятся, а затем повязывают платки на кресте.

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой

Николай Шпунтов, учитель истории ГУО «Горский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа»:
Что касается места силы, то это место намолено не одним поколением людей. Эта Горская святая криница, по праву, считается святой, целебным источником у местного населения.

Люди верят, что вода из этой криницы помогает от всяких болезней, хворей.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

 
 
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Краснопольщина имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи. Криничка считается...
 
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