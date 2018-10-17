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«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой
Краснопольщина имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Вода детства.
По давней традиции, рядом с Горской криницей празднуют Десятуху. Автохтонный праздник Краснопольщины выпадает на десятую пятницу после Пасхи. Священник освящает воду в источнике, люди молятся, а затем повязывают платки на кресте.
Николай Шпунтов, учитель истории ГУО «Горский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа»:
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Краснопольщина имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи. Криничка считается...
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