﻿ «Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье

18.10.2018 20:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

От деревни Ленина до водохранилища Палужского около десяти километров.

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье

Сюда Валентина Кулягина приходит едва ли не каждый день.

Она главный рыбак Краснополья.

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье

Валентина Кулягина, житель г.п. Краснополье:
Рыбачу, наверное, больше 50 лет. Вот, гляжу, рыбаки приезжают, меня все знают, все здороваются: «Михайловна, Михайловна». Рыбалка – это, говорят, хобби, но для меня это, наверное, болезнь какая-то. Я знаете, может, и в шутку, со смехом детям говорю: «Когда помру – положите мне в гроб удочку. Чтоб только никто не видел. А то смеяться будут».

Рыбачить Валентина Михайловна начала с отцом.

Ещё во втором классе. Девять лет назад – перед пенсией – в здешних краях прикупила дачу. Место, говорит, рыбное. Водятся окунь, щука, карась, плотва.

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье

На крючок попадал даже 1,5-килограммовый карп, а в последнее время всё чаще встречается густера.

Валентина Кулягина:
Тут столько рыбаков, что в выходные сюда лучше не приходить. Я даже у них спрашивала: «Неужели у вас ближе нет, что едете сюда, бог знает откуда?» А он из лодки вытаскивает щуку, килограммов семь. И говорит: «А у нас таких щук нет». Я года два тому назад ловила здесь и вижу машину с российскими номерами. Я подошла к мужчине. Он говорит: «Я из-под Москвы. Таких вкусных карасей, как на вашем водохранилище, нигде нет».

И, в самом деле, сладенькие такие, без запаха.

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье

Говорят, вода здесь родниковая.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От деревни Ленина до водохранилища Палужского – около десяти километров. Сюда Валентина Кулягина приходит едва ли не каждый день. Она – главный рыбак...
 
Новости дня
Новости разные
 
На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика