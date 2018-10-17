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«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье
От деревни Ленина до водохранилища Палужского – около десяти километров.
Сюда Валентина Кулягина приходит едва ли не каждый день.
Валентина Кулягина, житель г.п. Краснополье:
Ещё во втором классе. Девять лет назад – перед пенсией – в здешних краях прикупила дачу. Место, говорит, рыбное. Водятся окунь, щука, карась, плотва.
На крючок попадал даже 1,5-килограммовый карп, а в последнее время всё чаще встречается густера.
Валентина Кулягина:
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От деревни Ленина до водохранилища Палужского – около десяти километров. Сюда Валентина Кулягина приходит едва ли не каждый день. Она – главный рыбак...
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