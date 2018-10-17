ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

18.10.2018 20:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Аутентичная «Суша-груша» является визитной карточкой «Горскіх харашух». Народный ансамбль на протяжении многих лет сохраняет фольклорное наследие своей местности.

Именно так когда-то затягивали их мамы и бабушки.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Недаром, в песне – душа народа.

А так поют только здесь, на Краснопольской земле.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Это – Восточная Беларусь. Край практически полностью православный. Это люди очень искренние и открытые. Это люди, которые умеют поделиться последней рубашкой, последним гвоздём. Вот это – аутентичное здание образца 1946 года. Это дом, который мой дед после войны поставил.

Сам рубил.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Стены деревянного дома, казалось бы, до сих пор хранят детские воспоминания. Малая родина во многом определила карьеру известного учёного и археолога. Отец Игоря Марзалюка был учителем истории, а местность – полной открытий.

Игорь Марзалюк:
Мой путь к знаниям начался с этой школы в 1975 году. Нина сейчас здесь директорствует.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Нина Шайтуро, директор Ленинского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа:
Учились вместе.

Бытность этого учебного заведения насчитывает более ста лет.

В начале ХХ века здесь располагалось земское училище.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

В 60-ых школу отстроили заново. На 320 мест.

Игорь Марзалюк:
Я хочу сказать, что учителя были очень хорошие. Был такой здоровый азарт: показать краснопольским, что и в сельской школе умеют решать задачи. 

Да, вот на этом месте, всё начиналось здесь.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Нина Шайтуро:
Закончила в 1984 году школу, в 1986 году пришла работать сюда. Встречаемся с Игорем Александровичем не только в школе, созваниваемся, когда нам что-то надо.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

От деревни Ленина до водохранилища Палужского около десяти километров. Говорят, вода здесь родниковая. Здесь много рыбаков.

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье

Но приезжают на Палужское не только за гарантированным уловом.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Игорь Марзалюк:
За тихим Сожем в белорусских лесах,

Где сосен и ёлок раздолье,

Лесное лежит Краснополье!

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Тут просто хорошо быть, тут прекрасно всходит солнце и шикарно заходит, здесь дышится на полную, тут хорошо думается. Птицы. Зеркало воды. Фотоснимки, которые можно делать до бесконечности и ни один не будет повторяться. Это всё вместе делает неповторимый пейзаж вот этой земли. Земли, которую я знаю с того времени, как только себя помню…

Такого количества дикого ясеня на территории Могилёвщины больше не сыскать.

Сакральное древо растет на площади более четырех гектаров.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Ландшафтный заказник «Ясеневый гай» находится неподалеку от агрогородка Горы и лежит в пойме реки Палуж.

В народе урочище называют Костёл.

Именно здесь, в окружении нетронутой природы, находится укреплённое городище раннего железного века.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Игорь Марзалюк:
Это – самый древний центр власти на территории современного Краснопольского района. Когда на месте Краснополья рос лес, тут уже был мощный усиленный центр. Это всё, валы, рвы – насыпное, всё сделано людьми. Высокий рельеф и нарощено всё.

Это был сакральный центр.

Потом уже, когда земли Краснопольщины входили в состав Мстиславского удельного княжества, в XXII столетии, тут находился замок. Это всё мы знаем, благодаря раскопкам, которые мы здесь проводили.

Краснопольщина имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Криничка считается животворной.

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой

У древнего урочища остаётся много тайн, но и перспектив не меньше.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Игорь Марзалюк:
На перспективу: мы хотим сначала провести академические раскопки. Выяснить, какие постройки стояли, и потом сделать полноформатную реконструкцию городища-убежища жилую.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Вера Картузова, житель деревни Горы:
Вы ж вот сами видите, как у нас: гора, низина. Вот раньше у нас тут дорога была, теперь новый мост построили. Вот поэтому наша деревня называется Горы. Куда не свернёшь – ровного нет! Всё горы и горы.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Татьяна Снатко, житель деревни Горы:
Ну, наша деревня красивая и люди красивые, хорошие.

Живёт в горных местах почти триста человек. Практически каждая семья держит солидное подсобное хозяйство. А ещё здесь рукой подать до границы.

До российской Брянщины – считанные километры.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Татьяна Снатко:
Мы к ним, они к нам приезжают. У нас границы тут нет, всё заодно. Из России девчата замуж сюда повыходили, и наши туда тоже девчонки.

Вера Петровна и Татьяна Афанасьевна – местные знаменитости, солистки «Горскіх харашух». Самобытный ансамбль отлично знают за пределами Краснополья. Выступали на «Дожинках», покоряли столицу.

Но лучше гор – только родные Горы.

Татьяна Снатко:
Вот мы поедем иной раз в город выступать, а хочется скорей домой.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Вера Картузова:
Куда тут не пойдёшь – всё своё, родное. И люди свои.

И земля своя.

Татьяна Снатко:
Поедешь в тот Минск – никого не знаешь. Выйдешь на улицу – и с кем там поговорить?

Вера Картузова:
Звали меня сыны… Пока ноги ходят, надо жить тут, на своей родине. Тут у меня хозяин похоронен, мать похоронена.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аутентичная «Суша-груша» является визитной карточкой «Горскіх харашух». Народный ансамбль на протяжении многих лет сохраняет фольклорное наследие своей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузинская православная церковь пока не определилась в вопросе с предоставлением Константинополем автокефалии украинской церкви
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика