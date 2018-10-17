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На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью
Аутентичная «Суша-груша» является визитной карточкой «Горскіх харашух». Народный ансамбль на протяжении многих лет сохраняет фольклорное наследие своей местности.
А так поют только здесь, на Краснопольской земле.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Стены деревянного дома, казалось бы, до сих пор хранят детские воспоминания. Малая родина во многом определила карьеру известного учёного и археолога. Отец Игоря Марзалюка был учителем истории, а местность – полной открытий.
Игорь Марзалюк:
Нина Шайтуро, директор Ленинского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа:
Бытность этого учебного заведения насчитывает более ста лет.
В 60-ых школу отстроили заново. На 320 мест.
Игорь Марзалюк:
Нина Шайтуро:
От деревни Ленина до водохранилища Палужского – около десяти километров. Говорят, вода здесь родниковая. Здесь много рыбаков.
Но приезжают на Палужское не только за гарантированным уловом.
Игорь Марзалюк:
Где сосен и ёлок раздолье,
Лесное лежит Краснополье!
Тут просто хорошо быть, тут прекрасно всходит солнце и шикарно заходит, здесь дышится на полную, тут хорошо думается. Птицы. Зеркало воды. Фотоснимки, которые можно делать до бесконечности и ни один не будет повторяться. Это всё вместе делает неповторимый пейзаж вот этой земли. Земли, которую я знаю с того времени, как только себя помню…
Такого количества дикого ясеня на территории Могилёвщины больше не сыскать.
Ландшафтный заказник «Ясеневый гай» находится неподалеку от агрогородка Горы и лежит в пойме реки Палуж.
Именно здесь, в окружении нетронутой природы, находится укреплённое городище раннего железного века.
Игорь Марзалюк:
Потом уже, когда земли Краснопольщины входили в состав Мстиславского удельного княжества, в XXII столетии, тут находился замок. Это всё мы знаем, благодаря раскопкам, которые мы здесь проводили.
Краснопольщина имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи.
Криничка считается животворной.
У древнего урочища остаётся много тайн, но и перспектив не меньше.
Игорь Марзалюк:
Вера Картузова, житель деревни Горы:
Татьяна Снатко, житель деревни Горы:
Живёт в горных местах почти триста человек. Практически каждая семья держит солидное подсобное хозяйство. А ещё здесь рукой подать до границы.
Татьяна Снатко:
Вера Петровна и Татьяна Афанасьевна – местные знаменитости, солистки «Горскіх харашух». Самобытный ансамбль отлично знают за пределами Краснополья. Выступали на «Дожинках», покоряли столицу.
Татьяна Снатко:
Вера Картузова:
Татьяна Снатко:
Вера Картузова:
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Аутентичная «Суша-груша» является визитной карточкой «Горскіх харашух». Народный ансамбль на протяжении многих лет сохраняет фольклорное наследие своей...
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