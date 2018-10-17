﻿ Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке. 21.by
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Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке

18.10.2018 20:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Практически пять с половиной тысяч долларов в мусорном баке – такую находку обнаружила уборщица гаражного кооператива в «Малиновке». Мыслей положить деньги в собственный карман у нее не возникло. Женщина решила обратиться к правоохранителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке

Ольга Михаленя, официальный представитель Московского РУВД:
Сначала женщина опрашивала хозяев близлежащих гаражей, не потеряли ли они деньги. Не найдя хозяина, обратилась в милицию с просьбой – установить владельца и передать ему деньги. 

Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке

Сейчас милиция пытается найти владельца внушительной суммы. Если этого сделать не удастся, через полгода дворник может получить деньги абсолютно законно.  

Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке

 
 
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Новости Беларуси. Практически пять с половиной тысяч долларов в мусорном баке – такую находку обнаружила уборщица гаражного кооператива в «Малиновке». Мыслей...
 
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