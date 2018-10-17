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Белорусское правительство утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года
Новости Беларуси. 18 октября в Министерстве экономики прокомментировали основные ее положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная цель документа – создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Стратегия предусматривает сокращение контроля над деловыми кругами, рост их экономической свободы. Также будет пересмотрен перечень субъектов, которые относятся к малому и среднему предпринимательству.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Каждый абзац этого документа, если он будет реализован (неважно, через принятие решения правительством, либо мы будем выходить с предложениями к главе государства), он будет направлен на дальнейшее улучшение условий функционирования конкретных предпринимателей, малых и средних организаций.
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Новости Беларуси. 18 октября в Министерстве экономики прокомментировали основные ее положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель...
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