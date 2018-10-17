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«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца
Новости Беларуси. Когда собака не друг, а угроза: бездомные псы держат в страхе жителей Каменца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На агрессивное поведение четвероногих жалуются родители. Отправлять детей в школу одних теперь попросту страшно. Решить проблему беспризорных собак пытались местные коммунальщики, но пока безрезультатно. Корреспондент Петр Бутрим выехал на место.
Отправлять сына в школу одного Татьяна Жук с недавних пор не рискует. На окраине районного центра орудуют десятки бродячих псов. Собаки, за которыми нет присмотра, всегда во дворе или за углом. Для второклассника, по мнению мамы, слишком экстремальный маршрут.
Татьяна Жук, жительница Каменца:
И таких примеров очень много, буквально на каждом шагу. Местного дворника хоть и знает каждая собака, сама же девушка держит дистанцию. Не так давно от острых зубов бездомного пса пострадала ее дочь.
Укусили, и температура у нее поднялась в школе.
С просьбой разобраться с бродячими собаками жильцы домов на окраине города не раз обращались в ЖКХ. Там о проблеме знают. Но в то же время уверены: бригада с ловцом и ветврачом приезжает в Каменец регулярно.
Станислав Семененко, заместитель директора Каменецкого ЖКХ:
Но, как выяснилось, обычного графика отлова для этой ситуации недостаточно, работают и экстренные бригады. Как нам рассказали, на прошлой неделе с улиц города вывезли больше 20 бездомных животных. Казалось бы, проблема решена. Но реальная картина во дворах все еще говорит об обратном.
Петр Бутрим, СТВ:
И все же, как ни парадоксально, но в этой проблеме чаще всего виноваты сами люди. Бездомных дворняг жалеют и подкармливают – те и не спешат уходить. Василий Бочай носит еду сразу семерым, но уследить за каждым питомцем пенсионер не в силах.
Василий Бочай, житель Каменца:
Тем временем осенью одичавшие дворняги особенно агрессивны, говорят местные. Поэтому беспокойство людей растет.
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Новости Беларуси. Когда собака не друг, а угроза: бездомные псы держат в страхе жителей Каменца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На агрессивное...
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