﻿ «Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

18.10.2018 20:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Когда собака не друг, а угроза: бездомные псы держат в страхе жителей Каменца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

На агрессивное поведение четвероногих жалуются родители. Отправлять детей в школу одних теперь попросту страшно. Решить проблему беспризорных собак пытались местные коммунальщики, но пока безрезультатно. Корреспондент Петр Бутрим выехал на место.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

Отправлять сына в школу одного Татьяна Жук с недавних пор не рискует. На окраине районного центра орудуют десятки бродячих псов. Собаки, за которыми нет присмотра, всегда во дворе или за углом. Для второклассника, по мнению мамы, слишком экстремальный маршрут. 

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

Татьяна Жук, жительница Каменца:
Стая собак ходит. Родители беспокоятся. Они очень агрессивны, лают. Бывает такое, что ребенок стоит, боится пройти – они не пропускают.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

И таких примеров очень много, буквально на каждом шагу. Местного дворника хоть и знает каждая собака, сама же девушка держит дистанцию. Не так давно от острых зубов бездомного пса пострадала ее дочь. 

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

Укусили, и температура у нее поднялась в школе.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

С просьбой разобраться с бродячими собаками жильцы домов на окраине города не раз обращались в ЖКХ. Там о проблеме знают. Но в то же время уверены: бригада с ловцом и ветврачом приезжает в Каменец регулярно.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

Станислав Семененко, заместитель директора Каменецкого ЖКХ:
На два месяца составляется график отлова безнадзорных собак. Дается информация в районную газету, оповещаются сельские советы.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

Но, как выяснилось, обычного графика отлова для этой ситуации недостаточно, работают и экстренные бригады. Как нам рассказали, на прошлой неделе с улиц города вывезли больше 20 бездомных животных. Казалось бы, проблема решена. Но реальная картина во дворах все еще говорит об обратном.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

Петр Бутрим, СТВ: 
В этом дворе порой насчитывают больше десятка беспризорных псов. И если днем они ведут себя достаточно спокойно, то вечером и ночью голодные собаки становятся более агрессивными. Особенно тревожно тем, кто ходит здесь каждый день.  

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

И все же, как ни парадоксально, но в этой проблеме чаще всего виноваты сами люди. Бездомных дворняг жалеют и подкармливают – те и не спешат уходить. Василий Бочай носит еду сразу семерым, но уследить за каждым питомцем пенсионер не в силах.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

Василий Бочай, житель Каменца:
Людям не понравилось. Да, многовато, я согласен, что не должно быть столько собак. Я неоднократно говорил: заберите этих маленьких собак, они здесь не должны быть.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

Тем временем осенью одичавшие дворняги особенно агрессивны, говорят местные. Поэтому беспокойство людей растет.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда собака не друг, а угроза: бездомные псы держат в страхе жителей Каменца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На агрессивное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Силкин: Пудышева затошнило, потом концепция изменилась. На перила балкона уселся, штаны спустил и начал бомбежку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика