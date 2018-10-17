|
«Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы». Где в Минске готовят будущих шахматистов?
Шахматы очень помолодели. Как это произошло? В 60-70-х все гроссмейстеры были пенсионерами. А сейчас – 25-летние.
На вопросы ведущих программы «Утро. Студия хорошего настроения» отвечают председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина, международный гроссмейстер, капитан женской команды Ланита Стецко и международный гроссмейстер, лидер сборной Беларуси Владислав Ковалев.
Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ:
Готовятся дети не только при помощи тренера, но и с использованием компьютерных программ. Это всё ускоряет процесс и омоложение шахмат в частности.
Куда вести ребенка, если родители решат, что ему нужно заниматься шахматами?
Анастасия Сорокина:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы». Где в Минске готовят будущих шахматистов?
Шахматы очень помолодели. Как это произошло? В 60-70-х все гроссмейстеры были пенсионерами. А сейчас – 25-летние. На вопросы ведущих программы «Утро. Студия хорошего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)