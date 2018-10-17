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«Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы». Где в Минске готовят будущих шахматистов?

18.10.2018 20:06 — Разное | СТВ  
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Шахматы очень помолодели. Как это произошло? В 60-70-х все гроссмейстеры были пенсионерами. А сейчас – 25-летние.

На вопросы ведущих программы «Утро. Студия хорошего настроения» отвечают председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина, международный гроссмейстер, капитан женской команды Ланита Стецко и международный гроссмейстер, лидер сборной Беларуси Владислав Ковалев.

«Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы». Где в Минске готовят будущих шахматистов?

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ:
Конечно, шахматы омолодились, как и вся наша жизнь ускорила ритм. На шахматы отдают деток с 3 лет, а не как раньше – только с 7. Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы о твоем профессиональном шахматном будущем.

Готовятся дети не только при помощи тренера, но и с использованием компьютерных программ. Это всё ускоряет процесс и омоложение шахмат в частности.

«Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы». Где в Минске готовят будущих шахматистов?

Куда вести ребенка, если родители решат, что ему нужно заниматься шахматами?

Анастасия Сорокина:
У нас очень много частных школ открывается, в зависимости от того, какую цель преследуют родители. Если хотят, чтобы ребенок занимался шахматами более профессионально, а ребенку 6-7 лет, то нужно идти в Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам, есть СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам, частные школы есть практически в любом районе. Конечно, хочу отметить школу ФИДЕ шахмат в Беларуси, которая в центре города находится.

Почему Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году проведут именно в Беларуси? Рассказывает вице-президент ФИДЕ
 
 
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Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
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