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Грузинская православная церковь пока не определилась в вопросе с предоставлением Константинополем автокефалии украинской церкви

18.10.2018 20:53 — Разное | Интерфакс  
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Секретарь патриарха Грузии, протоиерей Михаил Ботковели не считает, что в вопросе, касающемся предоставления Украинской церкви автокефалии Грузинская православная церковь должна поддержать позицию Константинопольского патриархата только лишь по той причине, что у Грузии напряженные отношения с РФ из-за Абхазии и Южной Осетии.

Как заявил М.Ботковели в четверг ряду грузинских СМИ, несмотря на то, что у Грузии напряженные отношения с РФ из-за вопроса Абхазии и Южной Осетии, "если по каноническому праву Константинополь совершает несправедливость в отношении Русской церкви, ГПЦ не должна его поддерживать".

"Если же церкви дадут правовую оценку этому вопросу (с точки зрения церковного канонического права) и скажут, что Константинополь прав, то почему мы должны поддержать позицию РПЦ? Если окажется, что аргументы Константинополя правильные и часть церквей его поддерживают, конечно же, мы с этим согласимся", - сказал секретарь патриарха.

Протоиерей также отметил, что ГПЦ ничего не имеет против предоставления Украинской церкви автокефалии, если это произойдет правовым путем.

Ранее в этот день секретарь патриарха также заявил, что Грузинская православная церковь воздержится фиксировать свою позицию по вопросу автокефалии Украинской церкви до тех пор, пока основательно не будут сформированы позиции Константинопольского патриархата и РПЦ и их аргументы не будут закреплены нормами церковного права.

По его словам, также патриархия Грузии подождет озвучивания позиций других православных церквей.

Протоиерей Ботковели отметил, что лишь после тщательного ознакомления со всеми позициями и аргументами состоится заседание Священного синода и позиция ГПЦ будет зафиксирована.

При этом он воздержался называть конкретную дату, когда может состояться заседание Священного синода.

 
 
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Секретарь патриарха Грузии, протоиерей Михаил Ботковели не считает, что в вопросе, касающемся предоставления Украинской церкви автокефалии Грузинская...
 
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Газета Авангард
Лоевский край
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Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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Слуцк Город
Смалявiцкi край
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