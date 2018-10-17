Volkswagen возобновила программу утилизации дизельных автомобилей

Германская Volkswagen в четверг объявила о начале второй широкомасштабной программы утилизации старых дизельных автомобилей.

При покупке автомобилей марок Volkswagen, Audi, Seat, Skoda владельцам старых дизельных машин любых брендов предлагают два варианта скидок, причем один из них принципиально новый, сообщает Deutsche Welle.

По данным компании, первый этап, продолжавшийся с августа 2017 до июня 2018 года, позволил ей пустить на лом более 210 тыс. старых дизельных автомобилей с особо высоким уровнем содержания вредных веществ в выхлопных газах (экологические стандарты от Евро-1 до Евро-4).

Теперь VW возобновляет эту программу, которая предусматривает выплату "экологической премии" автовладельцам, которые сдают в Германии старые дизели любых марок. Они получают скидку при покупке нового или недавно зарегистрированного подержанного автомобиля с дизельным, бензиновым или электродвигателем. Размеры скидок зависят от марки и модели.

Так, Audi сообщила, что при покупке нового автомобиля этого бренда с экологическим стандартом Евро-6 скидка в зависимости от модели составит 3-10 тыс. евро. Seat предлагает скидки от 2,5 тыс. евро (модель Ibiza) до 8 тыс. евро (Alhambra). Владельцы легких коммерческих автомобилей марки VW могут рассчитывать на 4-8 тыс. евро.

Новым элементом программы является предложение жителям 14 немецких городов с особо высоким уровнем загрязнения воздуха и прилегающих к ним сельских районов. Проживающие здесь владельцы подержанных дизельных автомобилей экологических стандартов Евро-4 и Евро-5 могут при покупке нового автомобиля засчитать рыночную стоимость сдаваемого и в дополнение к этой сумме получить еще "премию за обмен". У Audi эта скидка в зависимости от модели может достигать 9 тыс. евро, при продаже коммерческих автомобилей Volkswagen - до 7 тыс. евро.

На сайтах концерна и его дочерних компаний указывается, что в ближайшем будущем Федеральное автотранспортное ведомство направит возможным претендентам на такой обмен официальное письмо, которое даст им право осуществить сделку в соответствующих автосалонах.

О схожих программах по утилизации старых дизельных автомобилей объявили в последние дни и другие работающие на немецком рынке компании. Это стало реакцией на принятые правительством Германии в начале октября решения по дизельным автомобилям.

Daimler 12 октября объявил, что увеличивает скидки для владельцев дизельных легковых машин и минивэнов, проживающих в наиболее загрязненных регионах, до 3-10 тыс. евро. Причем, подчеркивает производитель автомобилей марки Mercedes-Benz, скидки предоставляются дополнительно к другим действующим бонусам, в том числе к тем 3 тыс. евро, которые полагаются покупателям гибридных моделей.

Французская Renault готова предоставить скидку до 10 тыс. евро. Предложение адресовано всем, кто владеет в Германии дизельными автомобилями экологических стандартов от Евро-1 до Евро-5 и приобретает новую легковую машину. К этому может добавиться скидка за покупку электромобиля, которая составляет 5 тыс. евро.