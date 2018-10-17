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Александра Саснович не вышла в полуфинал Кубка Кремля
Белоруска Александра Саснович проиграла матч 1/4 финала Джоана Конта из Великобритании.
Встреча теннисисток закончилась со счетом 2:6, 6:2, 6:7. Саснович занимает 31-е место в рейтинге WTA, Конта – 44-е.
На стадии 1/8 финала А.Саснович обыграла 10-ю ракетку мира Кики Бертенс из Голландии. А в 1/16 финала была сильнее Михаэлы Бузарнеску из Румынии.
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Белоруска Александра Саснович проиграла матч 1/4 финала Джоана Конта из Великобритании. Встреча теннисисток закончилась со счетом 2:6, 6:2, 6:7. Саснович занимает 31-е...
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