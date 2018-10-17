У извергини-роженицы из Бобруйска еще двое детей. Третьего нашли в кустах

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, которое произошло 17 октября в частном секторе на окраине города.





Напомним, что в один из домов на вызов приехала скорая — медикам сообщили о родах. Когда бригада прибыла, им не открыли, однако медики услышали крик младенца и увидели в кустах на улице раздетого новорожденного мальчика. Его сразу забрали в больницу и оказали ему необходимую помощь. Ребёнок родился недоношенным и сейчас находится в стабильно тяжёлом состоянии.









Мать нашли и тоже привезли в роддом. Известно, что двое её старших детей воспитываются в интернате. Сама женщина жила с гражданским мужем, оба выпивали. Она была на восьмом месяце беременности. Предполагается, что в день родов между супругами мог возникнуть конфликт.



