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У извергини-роженицы из Бобруйска еще двое детей. Третьего нашли в кустах

18.10.2018 20:57 — Разное | Партизан  
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Роженица из Бобруйска, ребёнка которой нашли в кустах, имеет ещё двоих детей, но её лишили материнских прав, пишет TUT.by.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, которое произошло 17 октября в частном секторе на окраине города.

Напомним, что в один из домов на вызов приехала скорая — медикам сообщили о родах. Когда бригада прибыла, им не открыли, однако медики услышали крик младенца и увидели в кустах на улице раздетого новорожденного мальчика. Его сразу забрали в больницу и оказали ему необходимую помощь. Ребёнок родился недоношенным и сейчас находится в стабильно тяжёлом состоянии.


Мать нашли и тоже привезли в роддом. Известно, что двое её старших детей воспитываются в интернате. Сама женщина жила с гражданским мужем, оба выпивали. Она была на восьмом месяце беременности. Предполагается, что в день родов между супругами мог возникнуть конфликт.


 
 
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Роженица из Бобруйска, ребёнка которой нашли в кустах, имеет ещё двоих детей, но её лишили материнских прав, пишет TUT.by.
 
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