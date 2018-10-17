Заседание союзного Совмина Беларуси и России пройдет 13 декабря в Бресте

"Белорусская сторона предложила провести Совет министров Союзного государства 13 декабря в Бресте , согласие российской стороны получено", - сказал С.Румас.





Главу белорусского правительства цитирует госагентство БелТА.





По данным Г. Рапоты, 14 ноября состоится заседание группы высокого уровня Совета министров СГ. Материалы для проведения двух мероприятий будут подготовлены к 20 октября. "Суммировав то, что в них есть, мы будем предлагать повестку заседания союзного Совмина в окончательном виде", - отметил Г.Рапота.









сообщает Интерфакс. По его словам, в целом начата работа по всем вопросам, которые предлагается внести в повестку. Вместе с тем госсекретарь СГ предложил белорусскому премьеру дополнительно обсудить ряд вопросов,Интерфакс.



