Сергей Силкин: Пудышева затошнило, потом концепция изменилась. На перила балкона уселся, штаны спустил и начал бомбежку





Много было смешного. Особенно с Юркой Пудышевым. Мы год и в служебной квартире вместе жили, и на базе. Я такого насмотрелся…





Представляем. Говорят, однажды на вечеринке он воткнул в задницу горящую газету и вылез по другую сторону балкона. Держась за перила, голосил: "Я — Гастелло!"

Зная Пудика — ничему не удивляюсь. Помню, Сашка Уваров на сборах по случаю дня рождения выставил две трехлитровые банки вина. Все поздравили, пригубили и разошлись. А Пудик заводной, пока керосин не кончится, не остановится. После отбоя заводят его под руки, укладывают на кровать. Он никак не угомонится. То ногами по спинке молотит, то кулаками по открытой створке шкафа. Затем вскакивает и бежит в коридор. А в комнате напротив Гершкович жил. Пудик вваливается к нему, включает свет: "Ну как тебе спится, тренер?" Заспанный Михал Данилыч вскакивает, глаза выпучил. Думал, война началась.





Я залетаю следом, затаскиваю Пудика обратно. Запираю на ключ, который прячу под подушку. А ему же море по колено, начинает в дверь ломиться, верещать. Потом резко разворачивается — и на балкон.





Там что интересного?

Затошнило. Свесился, будто матрас, через перила. Думаю — лишь бы не грохнулся, все-таки третий этаж. Но дальше концепция изменилась. Смотрю — он уже на перила уселся, штаны спустил и начал бомбежку. Я в ужасе, смрад…





В Алма-Ате Пудик после матча квакнул. К автобусу подошел в невменяемом состоянии, никого не узнавал. Сначала в руль вцепился так, что Уваров и Прудников, два здоровых вратаря, с места сдвинуть не могли. Потом рядом с администратором уселся, за горло его схватил, чуть не придушил. В аэропорту тренеры решили: не летит! Пускай проспится, протрезвеет. Уварова тоже оставили: "Присмотри за ним".





Пудышев как очухался в номере, стал песни горланить. Футболисты, которые там жили, понять не могли: "Что, артистов поселили? Концерт будет?" Два дня зависали. В какой-то момент догадался Светке, жене, позвонить: "Селиверсточек, я в Алма-Ате остался. Здесь проходит симпозиум по работе с молодежью. Меня делегировали". В Москву прилетел свежий, нарядный. Костюм-тройка, галстук. А на ногах — кеды. Ботинки, забытые на базе, администратор "Кайрата" с оказией передал.





Жену почему так называл?

Ее девичья фамилия — Селиверстова. Надо было видеть, какой заботой всегда окружали его дома Светка и две дочки. Пудик барственно развалится в кресле, они снуют туда-сюда. Хочешь газетку? Пожалуйста. Чайку с бутербродиком? Ради бога.





Когда он в Якутск приехал доигрывать, выдвинул местным начальникам всего два условия: ванну из шампанского и женщину, богатую бюстом.

Ну да, коронная фраза Пудика: "Мне ядрену подавай…" У него и Светка как раз такая. А до Якутска он в Ставрополе играл. Где распрощался с командой при интересных обстоятельствах. Едут на игру в Ярославль мимо его родных Подлипок. Автобус тормозит на светофоре, Пудик поднимается, подходит с сумкой к водителю: "Открой дверь". Оборачивается к ребятам: "Братва, я домой. С вами было приятно. Честь имею!"





Как же тренеры его терпели?

Игрок-то классный. По юношам таким талантищем считался, что сразу хотели в ЦСКА забрать. Так в "Динамо" быстренько организовали присягу, чуть ли не в 18 присвоили звание офицера погранвойск. Потом генерала, который приказ отдал, разжаловали. Юрку со временем в Минск отправили, чемпионом стал. А когда Малофеев в московском "Динамо" оказался, то и Пудика за собой перетянул. Между прочим, именно он один из главных творцов команды, которая в 1986-м завоевала серебро.





Пудышев?

Да! Он всех объединил. У нас ведь раньше как было? Приехали на базу – и по норам. А Пудик говорит: "Стоп, ребята, не расходимся. Сейчас будет первенство команды по домино. Скидываемся по рублю, проводим жеребьевку, играем пара на пару". В другой раз еще что-то придумал. Вроде мелочи, но сработало. В умении сплотить коллектив Юрке нет равных.



