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На Волгоградской платформа прижала легковушку, которая хотела "проскочить"
18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 18 октября 2018 года в городе Бресте, на повороте с ул. Луцкой на Волгоградскую.
Очевидцы говорят, что легковой автомобиль попытался "проскочить", пока длинная платформа пыталась вывернуть.
Пострадавших нет, а это главное.
На тягаче с платформой перевозили строительный вагончик.
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