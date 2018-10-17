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"Берестейская палитра" знакомит с творческими достижениями брестских художников

18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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18 октября 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась традиционная выставка Брестского Белорусского Союза художников. 25 из 49 профессиональных живописцев Брестчины представили в экспозиции около 60 произведений. Первые зрители увидели новые работы знакомых авторов и познакомились с новыми именами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59848.php

"Берестейская палитра" знакомит с творческими достижениями брестских художников

Оттенки и проблески синего в натюрмортах Александра Улыбина. 7 смертных черно- белых грехов, какими их изобразил Александра Григорьева. Керамический город чуть уместился и едва не падает с керамического острова Павла Рябова. Бьющий в глаза цвет рассыпается на картинах Татьяны Потворовой и расплывается по солнечным акварелям Анны Чепурной-Олейник. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59848.php

"Берестейская палитра" знакомит с творческими достижениями брестских художников

Странно привлекательная дама в шляпе весенней волшебницы просит «Подари мне вечер» с полотна Оксаны Гайдукович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59848.php

"Берестейская палитра" знакомит с творческими достижениями брестских художников

- Все такие разные! - слышен возглас за спиной.

 
 
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18 октября 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась традиционная выставка Брестского Белорусского Союза художников. 25 из 49 профессиональных живописцев...
 
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Полымя
Заря над Неманам
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