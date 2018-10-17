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"Берестейская палитра" знакомит с творческими достижениями брестских художников
18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
18 октября 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась традиционная
Оттенки и проблески синего в натюрмортах Александра Улыбина. 7 смертных черно- белых грехов, какими их изобразил Александра Григорьева. Керамический город чуть уместился и едва не падает с керамического острова Павла Рябова. Бьющий в глаза цвет рассыпается на картинах Татьяны Потворовой и расплывается по солнечным акварелям Анны Чепурной-Олейник.
Странно привлекательная дама в шляпе весенней волшебницы просит «Подари мне вечер» с полотна Оксаны Гайдукович.
- Все такие разные! - слышен возглас за спиной.
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18 октября 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась традиционная выставка Брестского Белорусского Союза художников. 25 из 49 профессиональных живописцев...
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