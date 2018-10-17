ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предложение о взимании налога со всего мирового дохода компаний с белорусскими корнями не прошло

18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

На совещании по проблемным вопросам проекта Налогового кодекса под руководством председателя Совета по развитию предпринимательства первого вице-премьера Александра Турчина принято решение о сохранении действующей редакции определения белорусских и иностранных организаций, сообщается на сайте Совета по развитию предпринимательства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59846.php

Предложение о взимании налога со всего мирового дохода компаний с белорусскими корнями не прошло

Фото: Reuters

«Поступающие в Совет обращения, а также публикации в прессе свидетельствуют, что наибольшую озабоченность у делового сообщества вызвали положения проекта НК, касающиеся контроля применения трансфертных цен (Глава 11 Общей части) и порядка признания иностранных организаций белорусскими налоговыми резидентами (ст. 15−16 Общей части). Именно эти вопросы и стали предметом обсуждения», — говорится в сообщении.

По результатам обсуждения, в котором принимала участие команда от Министерства по налогам и сборам во главе с министром Сергеем Наливайко, было достигнуто соглашение о целесообразности сохранения определения белорусских и иностранных организаций в редакции статьи 14 Общей части действующего Налогового кодекса.

Речь идет о том, что вызвавшая большой негативный резонанс новая редакция статьи 15 не будет принята. По этой редакции иностранную компанию могли признать белорусской с серьезными финансовыми последствиями: уплатой налогов со всех мировых доходов в бюджет страны. В группе риска, по оценке юристов, оказывались торговые компании, которые были созданы для удобства работы с нерезидентами; транспортные и транспортно-экспедиционные компании, у которых основные заказчики — нерезиденты; IT-компании; иностранные компании, связанные с белорусским бизнесом.

Кроме того, были согласованы уточнения в ряд статей главы 11 Общей части проекта Налогового кодекса, обеспечивающие прозрачность порядка формирования трансфертных цен и процедуры контроля за их применением.

Представители делового сообщества высказали мнение, что с учетом согласованных поправок проект Налогового кодекса в целом оправдывает ожидания бизнеса.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На совещании по проблемным вопросам проекта Налогового кодекса под руководством председателя Совета по развитию предпринимательства первого вице-премьера...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболистам Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика