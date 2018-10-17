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Предложение о взимании налога со всего мирового дохода компаний с белорусскими корнями не прошло
18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
На совещании по проблемным вопросам проекта Налогового кодекса под руководством председателя Совета по развитию предпринимательства первого вице-премьера Александра Турчина принято решение о сохранении действующей редакции определения белорусских и иностранных организаций,
Фото: Reuters
«Поступающие в Совет обращения, а также публикации в прессе свидетельствуют, что наибольшую озабоченность у делового сообщества вызвали положения проекта НК, касающиеся контроля применения трансфертных цен (Глава 11 Общей части) и порядка признания иностранных организаций белорусскими налоговыми резидентами (ст. 15−16 Общей части). Именно эти вопросы и стали предметом обсуждения», — говорится в сообщении.
По результатам обсуждения, в котором принимала участие команда от Министерства по налогам и сборам во главе с министром Сергеем Наливайко, было достигнуто соглашение о целесообразности сохранения определения белорусских и иностранных организаций в редакции статьи 14 Общей части действующего Налогового кодекса.
Речь идет о том, что вызвавшая большой негативный резонанс новая редакция статьи 15 не будет принята. По этой редакции иностранную компанию
Кроме того, были согласованы уточнения в ряд статей главы 11 Общей части проекта Налогового кодекса, обеспечивающие прозрачность порядка формирования трансфертных цен и процедуры контроля за их применением.
Представители делового сообщества высказали мнение, что с учетом согласованных поправок проект Налогового кодекса в целом оправдывает ожидания бизнеса.
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На совещании по проблемным вопросам проекта Налогового кодекса под руководством председателя Совета по развитию предпринимательства первого вице-премьера...
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