Предложение о взимании налога со всего мирового дохода компаний с белорусскими корнями не прошло

На совещании по проблемным вопросам проекта Налогового кодекса под руководством председателя Совета по развитию предпринимательства первого вице-премьера Александра Турчина принято решение о сохранении действующей редакции определения белорусских и иностранных организаций, сообщается на сайте Совета по развитию предпринимательства.



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«Поступающие в Совет обращения, а также публикации в прессе свидетельствуют, что наибольшую озабоченность у делового сообщества вызвали положения проекта НК, касающиеся контроля применения трансфертных цен (Глава 11 Общей части) и порядка признания иностранных организаций белорусскими налоговыми резидентами (ст. 15−16 Общей части). Именно эти вопросы и стали предметом обсуждения», — говорится в сообщении.

По результатам обсуждения, в котором принимала участие команда от Министерства по налогам и сборам во главе с министром Сергеем Наливайко, было достигнуто соглашение о целесообразности сохранения определения белорусских и иностранных организаций в редакции статьи 14 Общей части действующего Налогового кодекса.

Речь идет о том, что вызвавшая большой негативный резонанс новая редакция статьи 15 не будет принята. По этой редакции иностранную компанию могли признать белорусской с серьезными финансовыми последствиями : уплатой налогов со всех мировых доходов в бюджет страны. В группе риска, по оценке юристов, оказывались торговые компании, которые были созданы для удобства работы с нерезидентами; транспортные и транспортно-экспедиционные компании, у которых основные заказчики — нерезиденты; IT-компании; иностранные компании, связанные с белорусским бизнесом.

Кроме того, были согласованы уточнения в ряд статей главы 11 Общей части проекта Налогового кодекса, обеспечивающие прозрачность порядка формирования трансфертных цен и процедуры контроля за их применением.

Представители делового сообщества высказали мнение, что с учетом согласованных поправок проект Налогового кодекса в целом оправдывает ожидания бизнеса.