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В знак скорби по погибшим в Керчи белорусы несут цветы к посольству России
18.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В знак скорби по жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже жители Беларуси несут цветы к посольству России в Минске, сообщили
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко от себя и всего белорусского народа
Несут цветы к посольству России в Кишиневе и жители Молдовы. А президент страны Игорь Додон на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Народный мемориал организовали и в Казахстане, у консульства России в Алматы. Люди приносят цветы и свечи. А жители Кыргызстана несут цветы к зданию посольства России в Бишкеке.
Соболезнования родным и близких погибших также
Соболезнуют России и мировые лидеры. В частности, слова поддержки высказали президент Сербии Александр Вучич, канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, а также генсек ООН Антониу Гутерреш.
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Накануне Александр Лукашенко от себя и белорусского народа принес соболезнования родным погибших. Президент отметил, что страна потрясена трагедией.
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