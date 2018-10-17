В знак скорби по погибшим в Керчи белорусы несут цветы к посольству России

В знак скорби по жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже жители Беларуси несут цветы к посольству России в Минске, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

«Траурные букеты начали появляться у стен посольства утром в четверг. Ближе к вечеру живых цветов стало больше», – сказал представитель посольства.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко от себя и всего белорусского народа принес соболезнования родным и близким погибших. Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого числа молодых людей. Он также отметил, что Беларусь потрясена трагедией и разделяет «боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды».

Несут цветы к посольству России в Кишиневе и жители Молдовы. А президент страны Игорь Додон на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Народный мемориал организовали и в Казахстане, у консульства России в Алматы. Люди приносят цветы и свечи. А жители Кыргызстана несут цветы к зданию посольства России в Бишкеке.

Соболезнования родным и близких погибших также выразили президенты Таджикистана и Армении Эмомали Рахмон и Армен Саркисян.

Соболезнуют России и мировые лидеры. В частности, слова поддержки высказали президент Сербии Александр Вучич, канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, а также генсек ООН Антониу Гутерреш.