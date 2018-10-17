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Анастасия Прокопенко: Госэкзамен – это Олимпийские игры. Мне обязательног нужен красный диплом

18.10.2018 21:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Этот сезон для белорусских пятиборцев сложился более чем удачно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Прокопенко: Госэкзамен – это Олимпийские игры. Мне обязательног нужен красный диплом

На международных соревнованиях наши спортсмены взяли 20 медалей, 8 из которых – наивысшей пробы. Награды значатся не только у спортсменов национальной команды, но и молодежной, и юношеской до 19 лет. На них пришлось 13 медалей из этих 20. 18 октября в Министерстве спорта и туризма подвели итоги выступлений сезона, а так же отметили лучших почетными грамотами и благодарностями.

Анастасия Прокопенко: Госэкзамен – это Олимпийские игры. Мне обязательног нужен красный диплом

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Раньше традиционно было больше бронзовых медалей, сейчас больше золотых. Самое главное – личные медали. Причем личные медали мы стали зарабатывать во всех категориях. Что касается следующего сезона, он является ключевым по завоеванию лицензии и подготовке к Олимпийским играм.

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В 2018 году было принято судьбоносное для Анастасии Прокопенко решение Международного олимпийского комитета о передачи бронзовой олимпийской медали Пекина. В далеком 2008-ом белоруска расположилась в шаге от пьедестала. Но в силу допинговых разбирательств награда перешла в руки нашей Анастасии.

Анастасия Прокопенко: Госэкзамен – это Олимпийские игры. Мне обязательног нужен красный диплом

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
То, что вернули медаль, очень важно для страны. А для спортсмена представляете, насколько важно? Даже спустя годы это приятно. Я вижу: спортсмены заряжены на результат, все будет хорошо.

Анастасия Прокопенко: Госэкзамен – это Олимпийские игры. Мне обязательног нужен красный диплом

Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира:
Время пришло. Главное, удержать свой потенциал, который ты имеешь, накопленный за годы. Я думаю, госэкзамен должен получится. Госэкзамен – это Олимпийские игры. Мне обязательног нужен красный диплом. Я о нем мечтаю.

Анастасия Прокопенко: Госэкзамен – это Олимпийские игры. Мне обязательног нужен красный диплом

В 2018 году Анастасия Прокопенко стала и еще и двукратной чемпионкой мира. В следующем сезоне в современном пятиборье стартует борьба за олимпийские лицензии в Токио-2020.

Анастасия Прокопенко: Госэкзамен – это Олимпийские игры. Мне обязательног нужен красный диплом

 
 
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Новости Беларуси. Этот сезон для белорусских пятиборцев сложился более чем удачно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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