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Сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом: в ночь на 20 октября в Беларуси сильно похолодает

18.10.2018 21:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19 октября – до 19 градусов тепла. Прогноз синоптиков дает белорусам сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом: в ночь на 20 октября в Беларуси сильно похолодает

Завтра еще сохранится хорошая погода, но в субботу и воскресенье уже похолодает. Антициклон, подаривший солнечную и очень теплую для этого времени погоду, отступает на Поволжье.

Сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом: в ночь на 20 октября в Беларуси сильно похолодает

Почему бабье лето так называется и ещё 4 вопроса об этом времени года

На территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух северных широт.

Сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом: в ночь на 20 октября в Беларуси сильно похолодает

В ночь на 20 октября по северо-западу ожидаются заморозки до 0  и -3ºС. Днем воздух прогреется всего до 14 градусов.

 
 
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Новости Беларуси. 19 октября – до 19 градусов тепла. Прогноз синоптиков дает белорусам сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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