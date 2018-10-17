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Министр МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны
Новости Беларуси. Автограф легенды в обмен на волю к победе. Один из участников национального
Алексей с футбольной фамилией Хацкевич отныне имеет в коллекции майку с автографом самого Диего Марадоны. Парень мечтал стать лучшим вратарем состязаний. Этого не случилось, однако утешительный приз воодушевил его на новые свершения.
Алексей Хацкевич, участник турнира «Вместе к победе»:
Душевными призами обзавелись все без исключения участники соревнований. На протяжении трех дней команды из областей и Минска плечом к плечу сражались за главный трофей. Выиграть хотел каждый, однако, невзирая на итоговый счет и место в таблице, победили все, ведь предпочли спорт.
Первое общекомандное место второй год подряд заняли представители Гродненской области.
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Новости Беларуси. Автограф легенды в обмен на волю к победе. Один из участников национального турнира по мини-футболу среди несовершеннолетних «Вместе к победе»...
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