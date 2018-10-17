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Министр МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны

18.10.2018 21:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Автограф легенды в обмен на волю к победе. Один из участников национального турнира по мини-футболу среди несовершеннолетних «Вместе к победе» обзавелся сегодня спецпризом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Министр МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны

Алексей с футбольной фамилией Хацкевич отныне имеет в коллекции майку с автографом самого Диего Марадоны. Парень мечтал стать лучшим вратарем состязаний. Этого не случилось, однако утешительный приз воодушевил его на новые свершения.

Министр МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны

Министр МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны

Алексей Хацкевич, участник турнира «Вместе к победе»:
Я очень благодарен за подарок. Майку не ожидал получить.

Министр МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны

Душевными призами обзавелись все без исключения участники соревнований. На протяжении трех дней команды из областей и Минска плечом к плечу сражались за главный трофей. Выиграть хотел каждый, однако, невзирая на итоговый счет и место в таблице, победили все, ведь предпочли спорт.

Министр МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны

Первое общекомандное место второй год подряд заняли представители Гродненской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Автограф легенды в обмен на волю к победе. Один из участников национального турнира по мини-футболу среди несовершеннолетних «Вместе к победе»...
 
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