Лечение прекрасным: 10-я городская больница радует пациентов ландшафтным дизайном

Новости Беларуси. На территории площадью более 8 гектаров трудятся не только дворники. Помогает и коллектив, организованы даже специальные дежурства по благоустройству зеленых зон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Для пациентов и сотрудников оборудовали 12 беседок, удобные скамейки и почти 200 парковочных мест. Особое внимание уделяют и созданию безбарьерной среды.









Наталья Саевич-Официере, заместитель главного врача УЗ «10-я городская клиническая больница»:

Территория – это зеркало клиники, еженедельно наши сотрудники выходят в субботу либо после работы и облагораживают территорию.