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Дорого стоит. Автолюбители недовольны работой новой парковки в районе парка Челюскинцев
Новости Беларуси. Здесь установили шлагбаум и включили паркомат, но у водителей все же остались вопросы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среди доступных видов оплаты – только монеты. Парковка также стала дороже – 2 рубля в час. Однако на то есть веские причины: оборудование здесь установили сразу после деноминации. Чтобы настроить паркомат на прием купюр нового образца, потребуется дополнительное время. Цена же за место – фиксированная, ее платят пользователи всех закрытых парковок города.
Александр Фомич:
Олег Лещинский, директор ГП «Парковки столицы»:
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Новости Беларуси. Здесь установили шлагбаум и включили паркомат, но у водителей все же остались вопросы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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