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В Пуховичском районе нетрезвый мужчина на легковушке врезался в дерево
Новости Беларуси. В Пуховичском районе нетрезвый гомельчанин на Volkswagen врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария случилась возле деревни Караваево. В результате ДТП 46-летний водитель оказался заблокирован в автомобиле. Для того, чтобы его освободить, понадобилась помощь спасателей. Мужчину госпитализировали.
С начала 2018 года в Минской области по вине нетрезвых водителей погибли 19 человек, еще 78 получили травмы.
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе нетрезвый гомельчанин на Volkswagen врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария случилась возле деревни...
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